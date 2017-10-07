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"Kadına yönelik şiddet daha nereye kadar görmezden gelinecek"

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"Kadına yönelik şiddet daha nereye kadar görmezden gelinecek"
Toplumcu Demokrasi Partisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi (TDP TOCEK), Kuzey Kıbrıs'ta kadın cinayetlerinin giderek arttığını, son 10 yılda 17 kadının öldürüldüğünü belirterek, "Kadınlar şiddete maruz kalıyor, öldürülüyor.

Toplumcu Demokrasi Partisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi (TDP TOCEK), Kuzey Kıbrıs'ta kadın cinayetlerinin giderek arttığını, son 10 yılda 17 kadının öldürüldüğünü belirterek, "Kadınlar şiddete maruz kalıyor, öldürülüyor. Önlem alması gereken yetkililer ise maalesef seyrediyor" açıklamasında bulundu.

Toplumcu Demokrasi Partisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi (TDP TOCEK), Kuzey Kıbrıs'ta kadın cinayetlerinin giderek arttığını, son 10  yılda 17 kadının öldürüldüğünü belirterek, "Kadınlar şiddete maruz kalıyor, öldürülüyor. Önlem alması gereken yetkililer ise maalesef seyrediyor" açıklamasında bulundu. Mağusa'da önceki gün bir kadının daha yaşamının elinden alındığı, olayın 2017 yılı içerisinde yaşanan 5. kadın cinayeti olduğu belirtilen açıklamada, Kadın cinayetlerinin çoğunun eş veya sevgili olmak üzere erkekler tarafından işlendiğine dikkat çekildi. 

TDP'den verilen bilgiye göre, bir kadının yaşam hakkı elinden alınırken, aynı dramı yaşayan yüzlerce kadına da korku salındığını, yapılan araştırmaların Kuzey Kıbrıs'ta her üç kadından birinin ev içi fiziksel şiddete maruz kaldığını gösterdiğini, bu acı gerçeğe rağmen önlem alması gereken mercilerin ise halen "Bizim ülkemizde böyle şeyler yoktur" anlayışı ile hareket ettiklerine vurgu yapılan açıklamada, "Görülmeyen', 'duyulmayan' şiddet bir kadını daha yaşamdan koparmıştır. Kadına yönelik şiddeti nereye kadar görmezden geleceksiniz" diye soruldu.

"Kadın Sığınma Evi açmak devletin görev ve sorumluluğu"

Olayın ciddiyetini kavramayarak gerekli önlemleri almayan, ilgili yasaları geçirmeyen ve Kadın Sığınma Evlerini yaşama koymayan devletin kadın cinayetlerinde devletin rolünün çok büyük olduğu belirtilen açıklamada, her yere para bulan, birçok yere gereksiz harcama yapan hükümetin kadın Sığınma Evlerini açmamasının hiçbir mazereti olamayacağı belirtildi. Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından açılan Sığınma Evi'nin şiddet gören kadınlarla dolu olduğunu, yeni başvuruların da sürdüğü belirtilen açıklamada, toplumun her ferdinin can güvenliğini korumanın, haklarını gözetmenin ve Anayasal haklarını güvence altına almanın devletin her kurumunun asli görevi olduğu hatırlatıldı.

Devletin bugün koruyucu hiçbir önlemi olmadığı gibi, toplumdaki ciddi bir oranın da günden güne fakirleşerek yaşamını çok zor şartlar altında idame ettirmeye çalıştığı, bu durumun aile içi kavgalara neden olurken, zaman zaman şiddetin boyutunun da arttığı belirtilen açıklamada, şiddet eğilimli kişi sayısının günden güne arttığı kaydedildi.

"İlgili Yasalar geçmedi"

Ülkede ‘Ev İçi Şiddet Yasası’nın olmamasının çok büyük bir eksiklik olduğu, söz konusu yasanın hayata geçirilmesi için gereken çalışmaların biran önce yapılması gerektiği belirtilen açıklamada, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Yasası'nın da halen Meclis'te bekletilmekte olduğu ifade edildi. Devletin görevini  yerine getirmemesi ve bazı yasal eksikliklerin kadınlarda mağduriyet yaratarak, şiddete maruz kalmalarına, hatta yaşamlarından olmalarına neden olduğu belirtilen açıklamada ayrıca şunlara yer verildi: "Tüm devlet kurumlarını istisnasız her olayı ciddiyetle ele almaya ve önlem alıcı uygulamalarla benzeri olayların yaşanmaması adına programlı bir çalışmaya davet ederiz."

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