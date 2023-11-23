  • BIST 8026.6
  • Altın 1850.104
  • Dolar 28.8285
  • Euro 31.5358
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAİsrail hükümeti, Hamas ile esir takası anlaşmasını ve geçici ateşkesi kabul etti

Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans İçin Mücadelemiz

» »
Polis Genel Müdürlüğü, Kadına Karşı Şiddetle Etkin Mücadelede Güçlü Adımlar Atıyor: 831 Şikayet ve Başvuru Üzerinden Sıfır Tolerans İlkesiyle Hızlı Hareket
Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans İçin Mücadelemiz

"Polis Genel Müdürlüğü, Kadına Karşı Şiddetle Etkin Mücadelede Güçlü Adımlar Atıyor: Toplam 831 Şikayet ve Başvuruya Hassasiyetle Yaklaşıldı"

Toplumumuzun temelinde yer alan kadınlarımıza yönelik şiddetle mücadelede daha etkili bir yaklaşım benimseyerek halka daha hızlı hizmet sunma amacıyla, 2018 yılında sadece Lefkoşa Polis Müdürlüğü bünyesinde kurulan "Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi," 2021 yılında Polis Genel Müdürlüğü ve tüm İlçe Polis Müdürlüklerinde de faaliyete geçirilmiştir.

01 Ocak 2023 ile 21 Kasım 2023 tarihleri arasında, Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubelerine 1’i cinayet, 423’ü fiziksel şiddet, 181’i sözlü şiddet, 17’si cinsel şiddet ve 209'u diğer konular olmak üzere toplam 831 şikayet ve başvuru yapılmıştır.

2023 yılı içerisinde, Polis Genel Müdürlüğü'ne iletilen kadına yönelik şiddet konularındaki tüm şikayet ve başvurular, anında değerlendirilerek özel bir hassasiyetle soruşturulmuş ve her zaman olduğu gibi gerekli yasal işlemler hızla yerine getirilmiştir.

Polis Genel Müdürlüğü olarak, kadına yönelik şiddet suçlarına karşı sıfır tolerans ilkesiyle sürdürdüğümüz mücadelemizde, polise yansıyan şikayetler yasalar çerçevesinde titizlikle değerlendirilerek gerekli yasal süreçler başlatılacak ve adalet sağlanacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UBP-CTP anlaştı Genel Kurul 12'de toplanacak23 Kasım 2023 Perşembe 08:55
  • KKTC'de sorunlar artıyor... Kaçak Emlakçı sorunu23 Kasım 2023 Perşembe 08:45
  • Meclis Genel Kurulu bugün toplanacak23 Kasım 2023 Perşembe 08:17
  • Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve MİT’in, yabancıların KKTC’de mülk edinmelerini izlemeye aldığı öğrenildi23 Kasım 2023 Perşembe 08:09
  • 120 Euro'ya Güney Kıbrıs'a götürecekti...22 Kasım 2023 Çarşamba 16:20
  • Biri 3 bin 154 diğeri de 718 gündür ülkede kaçaktı...22 Kasım 2023 Çarşamba 16:06
  • 301 Promil alkollüydü... Yayaya çarptı, 41 metre sürükledi...22 Kasım 2023 Çarşamba 15:44
  • Eşini bayıltana kadar dövdü!22 Kasım 2023 Çarşamba 15:38
  • Eşini darp etmişti... 1 Yıl hapis yatacak...22 Kasım 2023 Çarşamba 15:37
  • Yağışlı hava geliyor...22 Kasım 2023 Çarşamba 15:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti