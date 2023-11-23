Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans İçin Mücadelemiz

"Polis Genel Müdürlüğü, Kadına Karşı Şiddetle Etkin Mücadelede Güçlü Adımlar Atıyor: Toplam 831 Şikayet ve Başvuruya Hassasiyetle Yaklaşıldı"

Toplumumuzun temelinde yer alan kadınlarımıza yönelik şiddetle mücadelede daha etkili bir yaklaşım benimseyerek halka daha hızlı hizmet sunma amacıyla, 2018 yılında sadece Lefkoşa Polis Müdürlüğü bünyesinde kurulan "Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi," 2021 yılında Polis Genel Müdürlüğü ve tüm İlçe Polis Müdürlüklerinde de faaliyete geçirilmiştir.

01 Ocak 2023 ile 21 Kasım 2023 tarihleri arasında, Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubelerine 1’i cinayet, 423’ü fiziksel şiddet, 181’i sözlü şiddet, 17’si cinsel şiddet ve 209'u diğer konular olmak üzere toplam 831 şikayet ve başvuru yapılmıştır.

2023 yılı içerisinde, Polis Genel Müdürlüğü'ne iletilen kadına yönelik şiddet konularındaki tüm şikayet ve başvurular, anında değerlendirilerek özel bir hassasiyetle soruşturulmuş ve her zaman olduğu gibi gerekli yasal işlemler hızla yerine getirilmiştir.

Polis Genel Müdürlüğü olarak, kadına yönelik şiddet suçlarına karşı sıfır tolerans ilkesiyle sürdürdüğümüz mücadelemizde, polise yansıyan şikayetler yasalar çerçevesinde titizlikle değerlendirilerek gerekli yasal süreçler başlatılacak ve adalet sağlanacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.