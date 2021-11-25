  • BIST 1.815,75
  • Altın 702,32
  • Dolar 11.9592
  • Euro 13.4221
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKADSÖ'den korkutan "Avrupa" uyarısı: 700 bin kişi daha ölebilir

Kadına Yönelik Şiddeti Önlemede En Önemli Unsur Toplumun Bilinçlenmesidir

» »
LAÜ Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Direktör “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü”nde açıklama yaptı.
Kadına Yönelik Şiddeti Önlemede En Önemli Unsur Toplumun Bilinçlenmesidir

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cemaliye Direktör, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle bir açıklama yaptı.

   “Şiddet, sahip olunan gücün yaralanma ve kayıpla sonlanan veya sonlanma olasılığı yüksek bir biçimde bir başkasına, kendine veya bir topluma karşı tehdit yoluyla uygulanması olarak açıklanmaktadır.  Şiddetin birçok nedeni vardır. Bunların arasında toplumsal cinsiyet rollerine yönelik tutumlar, ekonomik krizler, psikolojik sorunlar sayılabilir” diyen Direktör, şiddet açısından en risk altında olanların 30 yaş altı çocuklu kadınlar, kız çocukları, adölesan kızlar olmak üzere her yaştaki kadınlar, çocuklar, yaşlılar, evsizler, mülteciler, göçmenler ve etnik azınlık grupları olduğunu ifade etti.

 

Özgürlüklerinin keyfi olarak kısıtlanmasına yönelik her türlü davranış kadına yönelik şiddet olarak nitelendirilir

 

   Direktör sözlerine şöyle devam etti; “Kadınlar, kadın oldukları için şiddete maruz kalmaktadırlar. Bu da cinsiyete dayalı şiddet olarak kadına yönelik şiddeti diğer şiddet türlerinden ayrı tutmaktadır. Kadını inciten, ona zarar veren, fiziksel, cinsel, psikolojik yaralanmalarla sonuçlanma olasılığı bulunan toplum içerisinde ya da özel yaşamında ona baskı uygulanması ve özgürlüklerinin keyfi olarak kısıtlanmasına yönelik her türlü davranış kadına yönelik şiddet olarak nitelendirilmektedir.”

   Kadınların ne yazık ki her alanda şiddet yaşamakta olduğunu söyleyen Direktör, evde babası, kocası, abisi tarafından hatta annesi tarafından; okulda, iş yerinde, trafikte, toplumsal yaşam alanlarında sözlü, duygusal, fiziksel şiddete maruz kalmakta olduğunu dile getirdi. Direktör sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi; Çoğu zaman erkeğin kadına şiddet uygulamasına tanık olsak da kadının kadına şiddeti de oldukça yaygındır. İş yaşamındaki rekabet ortamında veya evdeki güç dengesini korumaya yönelik kadınlar kadınlara şiddet uygulamaktadırlar. Kıyafeti nedeniyle sokakta tanımadığı biri tarafından dövülmekten, kadın olduğu için yönetici olarak seçilmemeye, kadın olduğu için bilgisiz ve niteliksiz olduğuna dair aşağılanmaya kadar birçok kadına yönelik şiddete rastlamak mümkündür. “Kadınsın ne anlarsın”, trafikte “kesin kadındır” diyerek araba kullanma becerilerinin aşağılanması da şiddete örnek olarak verilebilir. Cinsiyete dayalı tüm davranışlarımız kadına yönelik şiddeti desteklemektedir. Renkler, oyuncaklar, işler gibi birçok davranış kalıbı cinsiyete göre ayrılmaktadır. Bu da kadınların güçsüz olduğu tutumunun devamlılığını sağlamaktadır.

 

Direktör: Korunmaya muhtaç prensesler yetiştirmek yerine kendi hayatlarının kahramanı kadınlar yetiştirmek, şiddeti önleyecek olan en önemli çözüm yoludur

   Direktör kadına yönelik şiddeti önlemede en önemli unsurun toplumun bilinçlenmesi olduğuna vurgu yaparak, açıklamasını şöyle sonlandırdı; Çoğu zaman uygulanan şiddet normal olarak kabul edilir. Seyirci olarak kalmak tercih edilir. Onun yerine kadın ve erkek arasında farkın olmadığını; bu farkın toplumun beklentileri ile ortaya çıktığının fark edilip toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik tutumların geliştirilmesi gerekmektedir. Korunmaya muhtaç prensesler yetiştirmek yerine kendi hayatlarının kahramanı kadınlar yetiştirmek, şiddeti önleyecek olan en önemli çözüm yoludur. Sen yaparsın denilerek desteklenen cinsiyetten bağımsız çocuklar, şiddeti durduracaklardır.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ’de “Mobbing Gerçekleri’ Konulu Panel Düzenlendi20 Kasım 2021 Cumartesi 17:36
  • LAÜ öğrenci kulüpleri kampüste bir dizi etkinlik düzenledi18 Kasım 2021 Perşembe 17:59
  • LAÜ Öğrencileri Çocuk Hakları Sergisi İle Farkındalık Yarattı16 Kasım 2021 Salı 16:13
  • LAÜ Mimarlık Fakültesi 1. Sınıf Öğrencileri Tasarım Yolculuğuna Başladılar15 Kasım 2021 Pazartesi 17:04
  • LAÜ’de “Cittaslow’da Yerel Yönetim Modeli: Lefke Örneği” Konulu Konferans Düzenlendi14 Kasım 2021 Pazar 15:51
  • LAÜ Mimarlık Fakültesi 1. Sınıf Öğrencileri Tasarım Yolculuğuna Başladılar13 Kasım 2021 Cumartesi 16:06
  • Atatürk, LAÜ’de Anıldı10 Kasım 2021 Çarşamba 17:40
  • LAÜ İnşaat Mühendisliği Öğrencileri Modern Laboratuvarlarda Sektöre Hazırlanıyor09 Kasım 2021 Salı 17:25
  • Başarılı öğrenci LAÜ’yü tercih etti07 Kasım 2021 Pazar 18:04
  • LAÜ Öğrenci Kulüpleri Tanıtımı Yapıldı06 Kasım 2021 Cumartesi 17:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti