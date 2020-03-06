‘Kadınca Esintiler 12’ karma resim sergisi açıldı

“Kadınca Esintiler 12” karma resim sergisi, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldı.

Girne Akdeniz Lions Kulübü Derneği tarafından düzenlenen sergi Sibel Tatar tarafından açıldı.

Açılış öncesi katılımcılara hitap eden Sibel Tatar, Kıbrıs Türk kadınının, “Bugüne kadar ne yaptık, ne yapmadık” diye kendine sorması gerektiğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kadınların karşılaştığı sorunların benzerlerinin tüm dünyada da varlık gösterdiğini dile getiren Sibel Tatar, kadının ülkesinde söz sahibi olması gerektiğini, bunun yerinin de Meclis olduğunu söyledi.

Daha çok kadının Mecliste olması gerektiğine vurgu yapan Tatar, bunun için daha çok çalışılması gerektiğini kaydetti.

Sibel Tatar, aile yasasında eşitsizlik olarak gördüğü mal paylaşma konusuna da değinirken, “Eğer bir kadın eşini ölüm halinde kaybederse kendisine verilen hak 6’da 1’dir, bu kabul edilmez bir durumdur, bu haksızlık yasal düzenlemeyle giderilmesi gerekir” dedi.

Sibel Tatar’ın konuşmasının ardından “Kadınca Esintiler 12” Karma Resim Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Sergi, 10 Mart Salı gününe kadar gezilebilecek