  • BIST 97.155
  • Altın 238,669
  • Dolar 5,8202
  • Euro 6,5439
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

“Kadının Doğurganlık Hakları ve Sağlığı Çalıştayı” düzenleniyor

» »
Sağlık Bakanlığı cumartesi günü “Kadının Doğurganlık Hakları ve Sağlığı” konulu çalıştay düzenliyor.
“Kadının Doğurganlık Hakları ve Sağlığı Çalıştayı” düzenleniyor

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Çatalköy’deki Acapulco Convention Center’de düzenlenecek çalıştay saat 10.00’da başlayacak. Çalıştayın açılış konuşmasını Sağlık Bakanı Filiz Besim yapacak.

Çalıştayda, Prof. Dr. Ayşe Akın “Uluslararası Üreme Sağlığı Politikaları Işığında Türkiye Deneyimi, İsteyerek Düşük”; Dr. Lale Tırtıl “Küresel Farklı Uygulamaların Kökeni”; Dr. Muhtar Çokar “İsteyerek Düşük, Etik ve Yasalar” ve Yrd. Doç. Dr. Nurcan Güncan “Ceza Hukuku” ile ilgili sunum yapacak. Panelin moderatörlüğünü Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen gerçekleştirecek.

Çalıştayın idari koordinasyonu ve raporlaması DAÜ Kadın Araştırmaları ve Eğitim Merkezi tarafından yapılacak.
Sivil toplum örgütleri, devlet kurumları, uzmanlar ve ilgili meslek guruplarının katılım göstermesi beklenen çalıştayda ikinci bölümde teknik heyetler “Doğurganlık Hakkı ve uygulamalarda hukuki bakış açısı ve gündem. Doğurganlık Hakkı, seçimi ve kürtaj ( sosyal ağda etik boyut). Doğurganlık Hakkı, doğum kontrolü, kadın sağlığı ve sosyal devlet politikaları” konularını ele alacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kilo vermiyorsanız bu duygusal olabilir14 Nisan 2019 Pazar 15:44
  • Süt gerçekten kemikleri güçlendiriyor mu?13 Nisan 2019 Cumartesi 17:04
  • Araştırma: Uzayda yaşam sağlığı uzun vadeli etkilemiyor12 Nisan 2019 Cuma 22:05
  • Her beş ölümden birinin nedeni sağlıksız beslenme12 Nisan 2019 Cuma 21:51
  • Günde ne kadar su içeceğimize nasıl karar vermeliyiz?12 Nisan 2019 Cuma 20:49
  • Dikkat! Bahar alerjisi sezonu başladı11 Nisan 2019 Perşembe 14:32
  • Köpekler kanseri tespit etmede yüzde 97 başarı sağladı10 Nisan 2019 Çarşamba 23:00
  • Vücudundan alınan parça kayboldu, suç duyurusunda bulundu10 Nisan 2019 Çarşamba 22:00
  • Köpekler kanseri koklayarak teşhis etti10 Nisan 2019 Çarşamba 16:37
  • Donör Ayşe Özali, Macaristan’da tedavi gören, kanser hastası bir gence umut oldu10 Nisan 2019 Çarşamba 14:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti