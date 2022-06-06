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Kadınlar, 40 yaşından sonra seksten daha çok keyif alıyor

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40 yaşına basmak, yaşlanmak ve artan kırışıklıklar birçok kadın için korkutucu görünse de yeni bir araştırmaya göre bu dönemde kadınların cinsel hayatında yeni bir dönem başlıyor.
Kadınlar, 40 yaşından sonra seksten daha çok keyif alıyor

Kadınların 30'lu yaşlardan sonra orta yaş krizine girdiği ve seks hayatlarının giderek sönükleştiği düşüncesi, son zamanlarda yapılan araştırmalarla rafa kalktı. İngiltere'deki yeni bir araştırmaya göre kadınların cinsel hayatında en keyifli dönem, 40 yaşından sonra başlıyor.

İngiltere'de yürütülen araştırmaya göre kadınlar, 40'lı yaşlarda cinsel hayatlarında kendilerine daha fazla güveniyor ve seksten daha çok keyif almaya başlıyor. Nottingham Trent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden Jill Arnold, bir grup kadın katılımcıyla bir anket düzenledi. Arnold, fotoğrafçı kızıyla beraber ankete katılan kadınların yaşları ilerledikçe kendilerini nasıl gördüğünü konu alan bir proje başlattı.

KENDİLERİNE DAHA ÇOK GÜVENİYORLAR

Çalışmaya katılan yaşları 45-65 arasındaki 50 kadın, kendilerini geçmişe göre daha güvenli ve yaratıcı bulduklarını söyledi. “Kadınlar orta yaşa ulaşana kadar kariyerlerine ve çocuklarına zaman harcıyorlar ve sonrasında daha bağımsız şeyler yapmak istiyorlar” diyen Arnold, ne istediklerini bilmenin kadınların kendine güvenini artırdığını ifade etti.

Araştırmaya katılan kadınlar, 40 yaşından sonra sadece seksten değil hayattan da daha fazla keyif almaya başladıklarını söyledi. Ayrıca kadınların bu dönemde nasıl göründüklerini de daha az düşündüğü belirtildi.

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