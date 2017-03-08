“Kadınlar birer kahraman”

Karadeniz Kültür Derneği (KKD) Başkanı Baki Aygün, ailenin temeli; sevgi, şefkat, fedakarlık, sabır ve özverinin sembolü olan kadınların birer kahraman olduğunu ifade ederek, bu çerçevede tüm kadınların Kadınlar Günü’nü kutladı.

Aygün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında, kadınların, sadece anne değil; öğretmen, psikolog, danışman ve anlatmakla bitmeyecek daha birçok rol üstlendiğini ve sadece evin içinde değil iş ve toplumsal hayatta da çok önemli bir role sahip olduğunu vurguladı.

“Geleceğimizi yetiştiren ve şekillendiren, toplum hayatında erkeklerden çok daha zor şartlarda çalışmak zorunda bırakılan kadınlarımızın bu özel gününü en kalbi duygularla kutlar, gelişimin ancak kadınların toplumlarda hak ettikleri yeri bulmalarıyla mümkün olacağının altını çizmek isterim” diyen Aygün, toplumsal bir yara olan kadına yönelik şiddete karşı olunması gerektiğini kaydetti.