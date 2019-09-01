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Kadınlar birlik olup tacizciye pusu kurdu, 80 yaşındaki adam polise teslim edildi

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Adana'da 12 kadın, kendilerini sürekli taciz eden 80 yaşındaki adamı işbirliği yaptıktan sonra pusu kurup polise yakalattı.
Kadınlar birlik olup tacizciye pusu kurdu, 80 yaşındaki adam polise teslim edildi

Adana'nın Seyhan ilçesinde 80 yaşındaki bir adam mahalledeki kadınları elle ve sözle taciz etmeye başladı. Tacize uğrayan kadınlar işbirliği yapmaya karar verdi. Şüpheliyi yakalayıp polise teslim etmek isteyen 12 kadın, sokağın giriş ve çıkışlarında nöbet tutmaya başladı. 

Mahalleli tarafından yakalanan şüpheli, bir evin bahçesine sokulduktan sonra, üzerine demir kapı kilitlendi. İhbar üzerine sokağa gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak polis aracına bindirdi.

Sokakta toplanan kadınlardan biri, "Bu kişi, belli aralıklarla mahallede toplanarak bizleri taciz ediyordu. Kimi zaman yarı çıplak geziyor. Bizlere uygunsuz tekliflerde bulunuyordu. Çocuklarımızı dışarı çıkartamaz olmuştuk" dedi.

Şüpheliden şikayetçi olan kadınlardan bazıları ifade vermek polis merkezine gitti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mahalleye gelen şüpheli, evinin kapısının önünde oturan bir kadını yine elle taciz etti. Kadının bağırması üzerine kaçmaya başlayan şüpheli bu kez sokak başlarında nöbet tutan kadınlar tarafından sıkıştırıldı.

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