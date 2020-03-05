Kadınlar Burada!

Biz kadınlar, günden güne büyüyerek dört bir yanımızı saran neoliberal muhafazakarlaşma

yüzünden karanlığa sürükleniyor, sömürülüyor, öldürülüyor ve eziliyoruz.

Yıpranma payımıza göz koyan CTP, her zaman sermayenin yanında olan UBP ve geleceğimizi

patronun iki dudağının arasına teslim eden diğer tüm hükümetler özel sektöre sendikayı zorunlu hale getir(e)meyerek biz kadınları sömürüyor. Asgari ücretle geçinemiyor, hamile olunca işten atılıyor, sigortamız yatmadan çalıştırılıyor, eşit işe eşit ücret alamıyoruz.

Emeğimizi hiçe sayıyor, uzun mesailer dayatıp ek mesai ödemiyor, yasal hakkımız olan yıllık izinlerimizi isteyinceazarlayıp, mobbinge uğratıyorlar ve tüm bunlara ses çıkaramaz hale getiriyorlar.

Çünkü öncekadınlar çıkarılıyor gözden ilk ekonomik krizde patronlar tarafından.

Maruz kaldığımız psikolojik/fiziksel/ekonomik ve benzeri tüm şiddetlere boyun eğmeye

zorluyorlar biz kadınları. Sığınma evi yok çünkü yeterli kapasitede.

Şiddet önleme merkezlerihak getire. Devlet, görevi olan sığınma evi açmanın yerine bütçeyi gereksiz harcamalara akıtıyor ve ortak oluyor kız kardeşlerimizin katillerine.



Ev işleri, çocuk/yaşlı bakımı gibi rolleri kadınların üzerine yıkıp evlere hapseden AKP

zihniyetinin altında ezilmemizi sağlayan iş birlikçi gelmiş geçmiş tüm hükümetler biz kadınların

özgürleşmesini engelliyor ve erkek egemen bir dünya yaratma yolunda emin adımlarla ilerliyor.



Ülkenin bir ucundan diğer ucuna yayılmış gece kulüplerinde seks kölesi olarak çalıştırılan

kadınların uğradığı işkenceyi topladığı vergiler sayesinde görünmez hale getirmeye çalışan bir

hükümet giderken yerine hiç utanmadan pezevenkleri paydaş olarak gece kulüpleri çalıştayında

masaya oturtan hükümet geliyor ve yıllardır bu konuda hiç bir somut adım atılmıyor.

İşte sen de bunların tek bir tanesine bile artık katlanamıyorsan ve “ben de buradayım!” diyorsankatıl mücadeleye, büyüt kavganı, örgütlen.

Sesi ol ses veremeyen kız kardeşlerinin. Cesareti ol eve hapsolmuş kadınların. Tut arkadaşını kolundan, çık sokağa, 8 mart pazar saat 14.00’de gel meclis önüne. Katıl kortejimize ve dimdik ayakta haykır bizimle daha güçlü; “emek sömürüsüne, şiddete, erkek egemen sisteme karşı kadınlar burada!”