  • BIST 112.481
  • Altın 321,179
  • Dolar 6,0899
  • Euro 6,7832
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Kadınlar Burada!

» »
Kadınlar Burada!
Kadınlar Burada!

Biz kadınlar, günden güne büyüyerek dört bir yanımızı saran neoliberal muhafazakarlaşma
yüzünden karanlığa sürükleniyor, sömürülüyor, öldürülüyor ve eziliyoruz.

Yıpranma payımıza göz koyan CTP, her zaman sermayenin yanında olan UBP ve geleceğimizi
patronun iki dudağının arasına teslim eden diğer tüm hükümetler özel sektöre sendikayı zorunlu hale getir(e)meyerek biz kadınları sömürüyor. Asgari ücretle geçinemiyor, hamile olunca işten atılıyor, sigortamız yatmadan çalıştırılıyor, eşit işe eşit ücret alamıyoruz.

Emeğimizi hiçe sayıyor, uzun mesailer dayatıp ek mesai ödemiyor, yasal hakkımız olan yıllık izinlerimizi isteyinceazarlayıp, mobbinge uğratıyorlar ve tüm bunlara ses çıkaramaz hale getiriyorlar.

Çünkü öncekadınlar çıkarılıyor gözden ilk ekonomik krizde patronlar tarafından.
Maruz kaldığımız psikolojik/fiziksel/ekonomik ve benzeri tüm şiddetlere boyun eğmeye
zorluyorlar biz kadınları. Sığınma evi yok çünkü yeterli kapasitede.

Şiddet önleme merkezlerihak getire. Devlet, görevi olan sığınma evi açmanın yerine bütçeyi gereksiz harcamalara akıtıyor ve ortak oluyor kız kardeşlerimizin katillerine.
 

Ev işleri, çocuk/yaşlı bakımı gibi rolleri kadınların üzerine yıkıp evlere hapseden AKP
zihniyetinin altında ezilmemizi sağlayan iş birlikçi gelmiş geçmiş tüm hükümetler biz kadınların
özgürleşmesini engelliyor ve erkek egemen bir dünya yaratma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
 

Ülkenin bir ucundan diğer ucuna yayılmış gece kulüplerinde seks kölesi olarak çalıştırılan
kadınların uğradığı işkenceyi topladığı vergiler sayesinde görünmez hale getirmeye çalışan bir
hükümet giderken yerine hiç utanmadan pezevenkleri paydaş olarak gece kulüpleri çalıştayında
masaya oturtan hükümet geliyor ve yıllardır bu konuda hiç bir somut adım atılmıyor.
İşte sen de bunların tek bir tanesine bile artık katlanamıyorsan ve “ben de buradayım!” diyorsankatıl mücadeleye, büyüt kavganı, örgütlen.

Sesi ol ses veremeyen kız kardeşlerinin. Cesareti ol eve hapsolmuş kadınların. Tut arkadaşını kolundan, çık sokağa, 8 mart pazar saat 14.00’de gel meclis önüne. Katıl kortejimize ve dimdik ayakta haykır bizimle daha güçlü; “emek sömürüsüne, şiddete, erkek egemen sisteme karşı kadınlar burada!”

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Haspolat’ta Gavcar Mantarı üretiliyor05 Mart 2020 Perşembe 11:02
  • DP Kadın Örgütü Bugün Aydın Denktaş Anısına Fidan Dikimi Yapacak05 Mart 2020 Perşembe 11:00
  • Haspolat’ta Gavcar mantarı üretiliyor05 Mart 2020 Perşembe 10:55
  • Duayen radyocu bugün son yolculuğuna uğurlanacak05 Mart 2020 Perşembe 10:22
  • BM eski Genel Sekreteri Cuellar hayatını kaybetti05 Mart 2020 Perşembe 10:14
  • Girne'de yangın çıktı05 Mart 2020 Perşembe 09:58
  • Sürücülerin dikkatine!05 Mart 2020 Perşembe 09:47
  • Tatar, Oktay’la ekonomik konularla ilgili bir görüşme yaptı05 Mart 2020 Perşembe 09:43
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!05 Mart 2020 Perşembe 08:40
  • Ombudsman Dizdarlı, 6 aylık raporunu Uluçay’a sundu04 Mart 2020 Çarşamba 21:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti