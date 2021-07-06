Kadınlar Çikolatadan Neden Vazgeçemiyor?

Bugün 6 Temmuz Dünya Çikolata Günü... Kadınların vazgeçilmezi, mutluluk kaynağı, depresyon terapisti çikolata... Çikolata hakkında merak edilenleri ustasına sorduk. İşte kadın ve erkekler için çikolata, seçilen çikolataya göre karakter analizi ve çikolata hakkında merak edilenler...

ÇİKOLATA AŞKINA

Kadınların vazgeçilmezi, mutluluk kaynağı, depresyon terapisti çikolata... Çikolata hakkında merak edilenleri ustasına sorduk. İşte kadın ve erkekler için çikolata, seçilen çikolataya göre karakter analizi ve çikolata hakkında merak edilenler...

TÜRKİYE İLK KEZ EN PRESTİJLİ YARIŞMADA

Güney Amerika'nın yağmur ormanlarından bugüne ulaşan çikolata; modeline, lezzetine, sunumuna ve tarzına göre gönüllerde taht kuruyor. Dünyanın en önemli uluslararası çikolata yarışması olarak kabul edilen 'World Chocolate Masters' (Dünya Çikolata Ustaları) yarışması, yarışmalar arasında en prestijli olanı. 2011 yılında Türkiye'yi ilk defa dahil olduğu yarışma da ise Gamze Baş temsil etti.

EĞİTİM ALDI

O yıl yarışmanın teması 'Azteklerin hediyesi kakao' oldu. Bu nedenle katılımcıların, Aztekler için mistik olduğu bilinen kakao efsanesinin resmedilmesi istendi. Londra'da Fransız tatlıları ve çikolata üzerine eğitim alan Gamze Baş ünlü pastanelerde çalıştı.

BATIRMA PRALİN

Çok büyük bir organizasyon gerektiği için iki yılda bir düzenlenen yarışmada Bilkent Üniversitesi mezunu Gamze Baş, batırma pralin (rakı, badem, kayısı) kategorisinde birincilik elde etti ve bu kombinasyon Avrupa'da ödül aldı.

-Yapmaktan en çok keyif aldığınız favori çikolatanız nedir? diye sorduğumuzda,

O anki ruh halime göre değişiyor. Bazen sadece çok yoğun kakao oranlı tablet çikolata, bazense bol meyveli beyaz çikolata yapıyorum. Ama rakılı çikolata Türkiye’nin adını duyurduğu için bende her zaman çok özel yanıtını aldık.

AZTEK PRENSESİ

Gösteri çikolatası kategorisinde ise üçüncülük elde eden Gamze Baş, üzerinde çalıştığı temayı, 'Kakao çekirdeklerini korumak için kendini feda eden ve öldürülen Aztek prensesi, toprağa sızan kanıyla bu sefer çekirdekleri büyütecek ve kakao ağacı şeklinde dünyaya gelecekti' şeklinde anlattı. Hikaye ve hikayeyi özetleyen sunumun çok beğenildiğini belirten Gamze Baş, toplamda 15 kilogram çikolata ile farklı teknikler kullandım ve bıçakla yontarak şekil verdiğini söyledi.

EN ÇEKİCİ TARAFI

-İleride yeni kombinasyonlar gerçekleştirmeyi düşünüyor musunuz?

Yeni kombinasyonlar denemeye her zaman devam ediyorum. Çikolata yapmanın en çekici tarafı bu. Benim için önemli olan içinde yerel tatları kullandığım ve hikayesi olan konseptler

geliştirebilmek. Türkiye’ye ait evrensel tatlar hazırlayıp onları anlatabilmek.

-Çikolatayı kısaca anlatacak olsanız nasıl tanımlardınız?

Çikolata bir gezegen. İçinde bir sürü yaşam türü ve hikaye var. Her gün yeni bir yanını keşfetmek mümkün.

MANCHESTER CITY VE BEYONCE'YE SERVİS

-Manchester City ve Beyonce dışında başka ünlülere servisiniz oldu mu?

Londra ve Manchester’da çalıştığım pastane ve oteller bu tarz ünlülerin geldiği ve konakladığı mekanlar olduğu için farkında olmasam da serviste bulunmuşumdur. Fakat içlerinden en çok Manchester City’nin o dönemdeki menajeri Erikson’a çikolata hazırladım.

YAPI OLARAK BENZİYORLAR

-Çikolata kavramının kullanıldığı yerde kadınların varlığı mutlaka etkisini koruyor. Çikolata ve kadın arasındaki bağ, erkek ve çikolata arasında neden bu derece kuvvetli olamıyor?



Erkeklerle çikolata arasında da kuvvetli bir bağ var aslında. Çikolata yapım atölyelerine katılanların neredeyse yarısı erkek ve bu işi gerçekten öğrenmek istiyorlar. Ancak kadın ve çikolata arasındaki güçlü bağın kaynağı yapı olarak birbirine çok benzemesinden kaynaklanıyor. Bu nedenle farkında olmadan birbirlerini iyi anlıyorlar diyebilirim.

KARAKTERE GÖRE ÇİKOLATA

-Çikolata-kadın ikilisini başka bir ikiliye benzetecek olsanız bu ne olurdu?

Kadın-çikolata= ses-müzik

-Çikolata tercihine göre karakter analizi yapmamız mümkün mü? Hangi çikolata hangi duyguyla örtüşür sizce?

Aşk: Koyu bitter çikolata (ağza atılan ilk anda insanın başını döndürür)

Tutku: yanık şekerle yapılmış karamel (tatlı ama acı)

ÇİKOLATA KİŞİLİĞİ YANSITIYOR

Sert mizaç: Asidik meyvelerle yapılmış bir dolgulu çikolata (Isırdığınızda içinden bir anda limon tadı fışkıran bir çikolata düşünün)

Ağır başlılık: İnce düşüncelinin bitter çikolatalı olanı

DEPRESYON: NANELİ ÇİKOLATA

İnce düşünce: Damakta hemen eriyen ince formda ve kakao yağı oranı yüksek sütlü çikolata.

Depresyon: Naneli çikolata (uyumsuz ama her zaman biraz var)

KAKAO AĞAÇLARI TEHLİKEDE

Kakaonun tehlikeli olduğu ve bunun çikolatayı etkileyeceği iddiaları hakkında fikriniz nedir?

Aşırı hava sıcaklıkları kakao üretimini tehlikeye soktu ve böyle giderse uzun vadede kakao üretiminin azalacağı öne sürülüyor. Dünyadaki kakao ağaçlarının sayısı dünyanın kakao talebini karşılayamaz düzeye ulaştı. Bunun üzerine bir de küresel ısınma ve iklimlerin değişmesi eklenince, olan kakao ağaçlarını da koruyamaz hale geldik. Bunların sonucunda kakaonun tehlikeye girmesi kaçınılmaz.

ÇİKOLATA TEKNOLOJİDEN ETKİLENİYOR

-Teknoloji ve insanların zaman geçtikçe görülen değişiminin çikolata üzerinde de etkisi var mı?



Teknolojinin çikolata üzerinde de olumlu ve olumsuz etkileri var. Hangi açıdan baktığınıza bağlı. Çikolata taze tüketilmesi ve içinde katkı maddesi olmaması gereken bir gıda. Çikolatanın içindeki kakao, insana sunulmuş bir armağan.

ÜRETİM ve TÜKETİMDE TÜRKİYE

-Üretim ve tüketim kapsamında Türkiye'yi diğer ülkelere kıyasla nerede görüyorsunuz?

Türkiye şerbetli tatlılara alışkın bir ülke. Damağımız baklavalara, ekmek kadayıflarına, şekerparelere alışmış. Zaten 80 kuşağı ve öncesi o dönemdeki bakkal ve marketlerde çikolata yerine kokolin bulabilirdi. Bu nedenle gerçek çikolata bize biraz yabancı ama aslında çok da yakın. Kokolini çikolata sanarak büyüdüğümüz için kakao konusunda bir fikrimiz olmasına rağmen gerçek çikolatanın tadını yeni yeni keşfediyoruz.

TÜRKİYE'DE ÇİKOLATA

Üretim ve tüketim kapsamında Türkiye'yi diğer ülkelere kıyasla nerede görüyorsunuz?

Türkiye şerbetli tatlılara alışkın bir ülke. Damağımız baklavalara, ekmek kadayıflarına, şekerparelere alışmış. Zaten 80 kuşağı ve öncesi o dönemdeki bakkal ve marketlerde çikolata yerine kokolin bulabilirdi. Bu nedenle gerçek çikolata bize biraz yabancı ama aslında çok da yakın. Kokolini çikolata sanarak büyüdüğümüz için kakao konusunda bir fikrimiz olmasına rağmen gerçek çikolatanın tadını yeni yeni keşfediyoruz.

Bu da çikolata üretimindeki yeniliklerin gelişimini yavaşlatıyor çünkü tüketici çok cesur değil. Şöyle düşünün, yeni tanıştığınız biriyle aranıza biraz mesafe koyarsınız. Onu tanımak için zamana ihtiyacınız vardır. Bu nedenle, karşıdakiyle ilişkinizi güçlendirmek istiyorsanız sizin adım atmanız ve kendinizi anlatmanız gerekir. Şerbetli tatlıları hesaba da katarsanız işiniz çok da kolay değil. Bu nedenle çikolatayı anlatabilmenin yolarını bulmak lazım.