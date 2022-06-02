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Kadınlar da Selülit Problemine Dikkat !

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Medikal Estetik Hekimi Dr. Mesut Ayyıldız Konu Hakkında Bilgiler Verdi.
Kadınlar da Selülit Problemine Dikkat !

Portakal kabuğunu andıran kötü görünümlü selülit, deri altı yağ dokusundaki bölgesel metabolik bozukluktur. Kan ve dolaşım bozukluklarına bağlı olarak da gelişmektedir. Çöküntü yani çukurcuklarla belirgin olan selülit, bazı durumlarda varislerle birlikte de görülebilir ve bu durumda deride ince ve kalın kılcal damar çatlamalarına da rastlanabilir. Selülit oluşumunda östrojen hormonu oldukça etkili olduğu için selülit, daha çok kadınlarda görülür. Hamilelik ve menapoz döneminde ise selülitlerde artışa rastlanabilir. Başlangıçta daha yumuşak olan yumrular, ileri dönemde daha sert ve nodüler bir hal alır. 

Selülit neden olur? 

Selülitin asıl nedeni cildin alt katmanındaki yağ birikimi olmakla birlikte bu yağ birikiminin miktarı yani selülitin derecesi genellikle genetik faktörlerle, vücut yağ yüzdesi ve yaşla ilişkilidir. Cilt kalınlığı da ciddi anlamda selülit görünümünü etkiler. 

Kadınlardaki yağ dağılımının erkeklere nazaran daha belirgin olması ve östrojen hormonu kadınlarda selülit oluşumunun erkeklerden daha fazla olmasının asıl nedenidir. Yaş ilerlemesine bağlı olarak cildin incelmesi ve elastikiyetini kaybetmesi sonrasında deri altındaki kıvrımlı bağ dokuları da açığa çıkar. 

Selülitin nedenleri 

*Genetik faktörler 

*Düzensiz ve dengesiz beslenme alışkanlığı 

*Sağlıksız bir yaşam tarzı sürmek 

*Sık sık kilo alıp vermek 

*Hamilelik 

*Kadınlarda östrojen hormonunun gereğinden fazla salgılanması 

*Yaşın ilerlemesine bağlı olarak cildin esnekliğini kaybetmesi 

*Kullanılan birtakım ilaçlar 

*Aşırı kilolar 

*Hareketsiz bir yaşam sürme 

*Vücuttaki birikmiş toksinler 

Selülit belirtileri 

Eğer hafif dereceli selülitiniz varsa baldırlarınızı ellerinizle sıkıştırdığınız zaman portakal kabuğu dokusunu kolaylıkla görebilirsiniz. Bazen de selülitler; süzme peynir görünümünde olabilir. 

Daha şiddetli selülitlerde ise cilt daha buruşuk bir görünümdedir. Hareket edilmezken bile ciltteki buruşukluklar ve çukurlar dışarıdan görünebilir. 

Mezoterapi ile Selülit Tedavisi 

En çok tercih edilen selülit tedavilerinden biri olan mezoterapi ile selülit tedavisinde cildin mezoderm tabakasına çok minik iğne uçları aracılığıyla çok az miktarda enjeksiyonuygulanır. Seanslar genellikle 30 ile 40 dakika arasında sürer ve en az 5 gün arayla yapılır. En iyi sonuç için mezoterapi ile selülit tedavisi en az 10 seans olmalıdır. 

Selüliti olanlara öneriler

*Gün içerisinde en az 2 litre su tüketin. 

*Selülit oluşumunu tetikleyen aşırı yağlı besin tüketiminden kaçının. 

*Aşırı miktarda tuz ve şeker tüketmeyin. 

*Alkol ve sigara kullanma alışkanlığınızı bırakın. 

*Düzenli olarak egzersiz yapın. 

*Hızlı kilo alıp vermekten mümkün olduğunca kaçının. 

*Aşırı vücut yağlarınızdan kurtulun yani kilo verin. 

*Östrojen düzeyinizi kontrol altında tutmak için karnabahar, brokoli, lahana, Brüksel lahanası gibi turpgillerden bol bol tüketin. 

*Gereksiz ilaç kullanımını sınırlandırın. 

*Stres, selülit oluşumunu tetikleyebileceğinden stresli bir yaşamdan uzak durun. 

*Özellikle yaz aylarında uzun süre güneş ışınlarına maruz kalmamaya çalışın. 

*Konserve ve salamura besinler tüketmeyin. 

*Kola ve meyve suyugibi kutuda satılan konserve içecekleri tüketmeyin. 

*Elinizden geldiğince kambur oturmamaya ve dik oturmaya çalışın. 

1 haftada selülit kürü 

Küçük bir kasede çeyrek su bardağı zeytinyağı ile yarım bardak kahve telvesini karıştırın. Üzerine çeyrek su bardağı esmer şeker ilave edin ve tüm malzemeleri tekrar karıştırın. Karışımı, mikrodalga fırında 15 dakika ısıtın. Karışımı selülitli bölgeye masaj yaparak, iyice yedirin. Streç bir filme selülitli bölgeyi sarın. 10 dakika bekleyin ve cildinizi ılık suyla durulayın.1 hafta boyunca günde en az iki kez bu işlemi tekrarlayın. 1 haftanın sonunda selülit görünümünde ciddi anlamda azalma görebilirsiniz. 

15 günde selülit Kürü 

5’er yemek kaşığı biberiye, susam ve tatlı badem yağlarını karıştırın. Bu karışımla selülitli bölgeye 5 dakika boyunca masaj yapın. Selülitli bölgeyi streç filmle sarın ve 30 dakika bekleyin. Ardından soğuk suyla cildinizi durulayın. Bu işlemi günde birkaç kez tekrar ederek; 15 gün sonrasında kürün mucizevi selülit giderici etkisine şahit olabilirsiniz. 

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