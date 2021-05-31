Kadınlar daha çok depresyona giriyor

Dr.Yurdakul, ekonomik tablodaki olumsuzlukların ruhsal sorunları artırdığını bunların da en başında depresyon geldiğini belirtti.

Kadınların erkeklere göre daha çok depresyona girdiğini kaydeden Yurdakul, sorularımızı şöyle yanıtladı:

HER 4 KADINDAN BİRİ DEPRESYONA GİRİYOR

– Size gelen hastaları gruplandırır mısınız?

En çok gelen hasta gruplarını, gençlerde dikkat eksikliği ve sınav kaygıları, ders başarısı sorunları, erişkinlerde ise takıntılar, depresyonlar ve panik bozukluklar.

– En çok yaygın üç hastalığın sebepleri için neler söylersiniz?

Birinci sırada depresyon geliyor. Depresyon üst solunum yolu hastalıklarından sonra en fazla görülen hastalıktır. Her 4 kadından birinde yaşam boyu depresyon gözlenirken, bu oran erkeklerde 5 te birdir. Depresyon mutsuzlukla çok yakından ilişkilidir. İş hayatımızda, evimizde, ilişkilerimizde, ekonomimizde yaşadığımız herşey depresyonu tetiklemektedir. İkinci olarak en fazla karşımıza çıkan hastalık ise obsesif kompulsif bozukluktur. En büyük özelliği kişiyi en rahatsız edecek duygu ve düşüncelerin aklına gelmesidir. Üçüncü sık karşılaştığımız hastalık ise panik bozukluk. Ölüm korkusu, aklını yitirme kaygısı ile kişinin yaşamını bir anda cehenneme çeviren panik bozukluk da ülkemizde çok görülüyor.

– Psikiyatri bilimi insanların hastalıklarını çözmede başarı oranı yüzde kaç?

Psikiyatri bilimi zeka geriliği, otizm, şizofreni, organik beyin sendromu denilen hastalıklara bağlı psikiyatrik bozuklukların dışında ki bunun içine demansta girmektedir çok iyi sonuçlar almakta ve %100 lere varan oranda başarı elde edebilmektedir. Bazı hastalıkların tedavisi biraz daha uzun sürmesine karşın sonuçta mutlaka tedavi olmaktadır. En çok şikayetlerini giderdiğimiz ve dramatik iyileşme sağladığımız hastalıklar olarak baktığımızda panik bozukluklar, depresyon, uyku bozuklukları, psikolojik kökenli cinsel sorunlar, dikkat eksiklikleri ve sınav kaygılarını saymak mümkün.

İŞSİZLİK DEPRESYONU TETİKLİYOR

– Uyuşturucu tedavisinde başarı oranınız nedir?

Uyuşturucu tedavisinde başarı oranı kişinin isteğine bağlıdır. Ancak sorun aynı başarıyı tekrar başlamasını engellemekte yaşanabilmekte kişi bir süre sonra kötü arkadaşlar ya da ortam nedeniyle buna tekrar dönebilmektedir. Bu yüzden başarı kullandığı maddeyi bırakması kadar ona hiç dönmediği sürenin uzamasıdır.

– Ekonomik tablo, hastalıkları nasıl etkilemektedir?

Ekonomik tablo ruhsal hastalıkların sayısını arttırmaktadır. Ödenemeyen borçlar, geçim sıkıntısı ve yoksulluk insanların ruhsal sağlıklarını kaybetmelerine neden olmaktadır. Bunların başında depresyon gelmektedir. Depresyonun ilerlediği ve kişinin geleceğini umutsuz gördüğü durumlarda intihara yönelebilmektedir.