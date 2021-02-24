1. Yüz Bölgesi Kadınların erkelerde ilk ve en çok baktıkları bölge yüz kısımları oluyor. Kadınlar erkeklerde saç sakal uyumuna çok fazla dikkat eder. Kafa ve yüz şekline uygun olarak şekillenen saç ve sakalların uyumlu olması kadınlar için son derece önemlidir ve en çok bu bölgeleri dikkat çeker.

Kadın ve erkek ilişkilerinde, ilk karşılaşma ya da ilk buluşma gibi durumlarda kadınlar erkeklerin en çok neresine bakıyor? Bunun gibi sorular en fazla merak edilen durumlar arasında yer alıyor.