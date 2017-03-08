Kadınlar Günü nedeniyle işlem yapmıyoruz...

"Bütün dairelerde çiçek yarışı yapılıyor vatandaş ise evine gönderiliyor... "

Kıbrıs Time’ın haberine göre, 8 Mart Dünya Emekçi kadınlar Günü nedeniyle ülke genelinde çeşitli etkinlikler yapılırken bazı bakanlıklarda kadın çalışanlara tatil verilmesi vatandaşların tepkisine neden oluyor.

İçişleri Bakanlığı da gün dolayısıyla kadın çalışanlarını gönderince yüzlerce vatandaş işlem yapamadan geri dönmek zorunda kaldı.

İskele'den işlem yaptırmak için gelen ve geri dönmek zorunda olan Oktay Güney adlı vatandaş da tepkisini şöyle dile getirdi:

"İç İşleri Bakanlığının Danışma Bölümü..

Bugünlük iş yok..!

Kadınlar günü dolayısıyla 4.5 saat bekletiliyorsunuz..

Sonra bir beyfendi gelip "kadınlar günü dolayısıyla işlem yapamıyoruz" diyor..

Bir aydır Gelmiş olduğunuz 80 kilometrelik yolu geri dönüyorsunuz..

Normal Zamanda da zaten iş yapamıyorsunuz..

Bugün de bahane "kadınlar günü"..

40 senedir bakanlıklara, dairelere sistem getiremeyen beyinlerinde "Kadınlar Günü" kutlu olsun..!!!