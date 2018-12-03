"Kadınlar hemcinslerinden hoşlanmıyor"

Gündem Dışı'na bu hafta yazar Dicle Keskinoğlu konuk oldu. Keskinoğlu'yla kendi annelik serüvenini mizahi bir dille anlattığı, ‘Beşikte Durduğu Gibi Durmuyor', ‘Bebek Olmaya Karar Verdim', ‘Ben Büyüyünce Âşık Olacağım', gibi kitaplarından sonra yayınladığı romanı ‘Taze Başlangıç' üzerine sohbet edildi.

'SİSTEM BUNU GEREKTİRİYOR'

Son romanının gençlerin sorunlarına parmak basan birçok konuya değindiğini belirten Keskinoğlu, "Günümüzde de üniversite sınavına hazırlanan ve devam edeceği mesleğini seçen gençlerin aynı konudan muzdarip olduğunu düşünüyorum. Henüz daha kim olduğunu bilmeden, yani ‘Sen kimsin?' sorusunun cevabını veremeden ‘Sen hayatın boyunca ne yapacaksın?', ‘Nasıl bir meslek seçeceksin? gibi sorular çıkıyor karşımıza. Aslında baş karakter hiçbir sorusunun cevabını bulamadan bir yolda ilerliyor. Bu, bütün gençlerin problemi. En kendini bilen bile kafasında soru işaretlerine sahip. Çünkü sistem bunu gerektiriyor. Hormonlar ayrı telden çalıyor, karakter yeni yeni oturuyor. Ergenlikten çıkılmak üzere olsa da aileyle çatışmalar devam ediyor. Ve ileriye dönük kararlar almaları gerekiyor. Bu süreçte hepsi çok bocalıyor. Ben de çok bocaladım benim bu bocalamalarım bu romanı yazmama sebep oldu" diye konuştu.

'HERKESİN BİLDİĞİ BİR GERÇEK'

Son romanında ana karakter üstünden kadınların, kadınlarla olan ilişkilerine de değinen Keskinoğlu, "Kadınlar hemcinslerinden hoşlanmıyorlar. Bu herkesin bildiği bir gerçek. Bir kadın başarılı olsun, hoş sohbet olsun bundan hoşlanmıyorlar. Erkekler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Erkeklerin arkadaşlıkları çok daha farklı. Bir kadının başka bir kadınla arkadaşlık yürütmesi, yakın ilişki içinde çalışması, başarılı olup takdir görmesi çok mümkün değil. Özellikle Türkiye topraklarında kadınların yıldızları birbiriyle pek barışmıyor" dedi.

Keskinoğlu, "Çok özelinizi kimseyle paylaşmadığınız, ilişkilerinizi belli bir seviyede tuttuğunuz zaman anlaşabiliyorsunuz" şeklinde sözlerini sürdürdü.