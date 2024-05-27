Kadinlar Ligi’nde zirve Levent’in

Extend Kadınlar Ligi’nde ilk yarıyı Leventspor yenilgisiz lider bitirdi.

Levent oynadığı üç maçı da kazanarak 6 puanla ilk sırada yer alıyor.

Caesar Larnaka Gençler Bi,rliği tek yenilgi ile 5 puanla ikinci sırada devreyi bitirdi.

Son şampiyon Doğu Akdeniz Üniversitesi ilk yarıda bir galibiyet alarak 4 puanla üçüncü durumda.

Akdeniz Spor Birliği de üç maçta üç yenilgi ve 3 puanla dördüncü olarak devreyi bitirdi.

Rümseysa ve Kamegelo zirvede

Öte yandan ligin sayı liderliği poziyonunda 61 sayı atan doğu Adekniz Üniversitesi oyuncusu Rümeysa ilk sırada yer alıyor. Rümeysa ayrıca ribaund sıralamasında ise 39 ribaund ile ikinci sırada.

Ligde verimlilikte ve ribaund liderliğinde Casear Larnaka Gençler Birliği’nin yabancı oyuncusu Kamegelo var. Kamegelo, verimlilikte 68 puanla birinci, ribaund’ta da 40 ribaund larak ilk sırada yer alıyor.

Asist liderliğinde ise Koopspor oyuncusu Günay ve Doğu Akdeniz Üniversitesi sporcusu Santina 12’şer aistle yer alıyorlar.

Extend Kadınlar Ligi

Takımlar O G M AS YS P

1.Levent 3 3 - 165 107 6

2.CL.G.Birliği 3 2 1 145 181 5

3.DAÜ 3 1 2 145 182 4

4.ASB 3 - 3 145 250 3