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Kadınlar Ligi'ne son başvuru 17 Haziran

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KTFF tarafından organize edilen Kadınlar Futbol Ligi’ne başvurular devam ediyor.
Kadınlar Ligi'ne son başvuru 17 Haziran

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kadınlar Futbol Ligi’ne başvurular devam ediyor.

Lige başvurular için son tarihin 17 Haziran 2022 Cuma günü olduğu hatırlatılırken, ligin başlama tarihinin ise 16-17 Temmuz 2022 olacağı duyuruldu. Lige başvuru yapacak olan kulüplerin, kulüp başlıklı kağıdında lige katılacaklarına dair yazıyı KTFF Genel Sekreterliği’ne sunması gerekiyor. Başvuruların ardından ligin statüsünün de kısa zamanda paylaşılacağı açıklandı.

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