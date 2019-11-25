Kadınlar sokağa çıkıyor! Bu akşam Lefkoşa'da Dereboyunda buluşacaklar..
İşte o çağrı;
Bu Akşam 18.00'de Dereboyu Gloria Jeans Önünde Kadına Yönelik Şiddete Karşı İsyanımızı Sokağa Taşıyoruz. #isyanınıaldagel #25kasım
Kadınlar sokağa çıkıyor! Bu akşam Lefkoşa'da Dereboyunda buluşacaklar..
İşte o çağrı;
Bu Akşam 18.00'de Dereboyu Gloria Jeans Önünde Kadına Yönelik Şiddete Karşı İsyanımızı Sokağa Taşıyoruz. #isyanınıaldagel #25kasım
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