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Kadınlar sokağa çıkıyor! Bu akşam Lefkoşa'da Dereboyunda buluşacaklar..

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Kadınlar sokağa çıkıyor! Bu akşam Lefkoşa'da Dereboyunda buluşacaklar..
Kadınlar sokağa çıkıyor! Bu akşam Lefkoşa'da Dereboyunda buluşacaklar..

Kadınlar sokağa çıkıyor! Bu akşam Lefkoşa'da Dereboyunda buluşacaklar..

İşte o çağrı;

Bu Akşam 18.00'de Dereboyu Gloria Jeans Önünde Kadına Yönelik Şiddete Karşı İsyanımızı Sokağa Taşıyoruz. #isyanınıaldagel #25kasım

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