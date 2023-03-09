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Kadınlar Tarafından Asırlar Önce Başlatılan Vakıf Geleneği, Gikad Tarafından Günümüze Taşınıyor

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452 yıldır topluma faydalı işler yapmak maksadıyla çok sayıda faaliyet gerçekleştiren Kıbrıs Vakıflar İdaresi, (Evkaf) atalarımızın bizlere devrettiği iyilik medeniyetini yaşatarak bir Vakıf malının daha topluma kazandırılmasına vesile oldu.
Kadınlar Tarafından Asırlar Önce Başlatılan Vakıf Geleneği, Gikad Tarafından Günümüze Taşınıyor

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği’nin (GİKAD) köylerdeki kadınların kazanç elde etmesi adına satış ve eğitim merkezi olarak topluma kazandırdıkları Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi’nin (Gİ-KA KOOP) Evkaf tarafından sağlanan ve Gİ-KA KOOP tarafından da restore edilen vakıf binasında (Eski Lefkoşa Tren İstasyonu) tanıtım etkinliği gerçekleşti.

Konu ile ilgili açıklama yaparak düşüncelerini belirten Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, iyi durumda olmayan tarihi bir eseri aslına uygun olarak restore eden ve tüm bölgelerdeki kadınların ürettiklerini satabildikleri bir yer haline getiren GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu’yu ve restorasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştiren mimar Özge Özbekoğlu’nu tebrik ediyorum. Böylesine örnek bir projenin uygulanıyor olması tüm toplum açısından çok önemlidir. Böylelikle hem topluma fayda sağlanabiliyor hem de tarihi eserlerimize güzel bir fonksiyon kazandırabiliyoruz, ifadelerini kullandı.
Benter, Kıbrıs’ta kurulan 2200‘den fazla vakfın en az yarısını nenelerimiz, yani kadınlarımız kurmuştur. Anlıyoruz ki geçmişte olduğu gibi hem gündelik hem de sosyal hayatta kadınlarımızın önemi son derece önemlidir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Gikad‘ı ve emek veren tüm kadınlarımızı tebrik ediyoruz, diyerek sözlerine son verdi.

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