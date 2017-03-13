Kadınlar Tarafından İcat Edilen, Günlük Hayatımızın 6 Değişilmez Parçası

Mesela wi-fi!

Öncelikle...

Yazımızdaki amacımız radyoaktivitenin annesi, iki farklı alanda Nobel ödülü sahibi Marie Curie ve muadili başarılara sahip üstün kadınları sizlere hatırlatmak, yeniden övmek, şaşırmak değil. Ki neden şaşıralım ki zaten; kadınların daha zeki olduğu yönünde genel kanı aldı yürüdü artık.

Listemizde günlük hayatımızın olmazsa olmazlarının arkasındaki isimler, öğrendikçe hakikaten şaşırtan isimler mevcut. Biraz daha popüler kültür işi, hafif daha eğlenceli :)

1. Wi-fi

Her yeni mekana gittiğinizde, vereceğiniz siparişten önce sorduğunuz o şifreler var ya hani, veya eve gelen misafirlere okumak için modemin arka tarafına göz gezdirdiğiniz o şifreler... İşte bu teknolojinin arkasında aslında bir Hollywood aktrisinin olduğunu söylesek!?

Clark Gable ile karşılıklı oynadığı filmlerle Hollywood dünyasına adını altın harflerle yazdıran Hedy Lamarr, aynı zamanda on yıllar sonra Wi-Fi teknolojisine dönüşen o ilk teknolojinin mucidi! 2. Dünya Savaşı esnasında film oyunculuğundan sıkılıp kendini bilimsel çalışmalara veren hanımefendi, arkadaşlarıyla birlikte torpidoların yerini isabetli şekilde bulmaya yarayan bir yayık spektrum radyo icat etmiş, bu icadını Amerikan Donanması'na sunmuş. Gerçekten! Wi-fi teknolojisinin temelini oluşturan yayık spektrumun patenti bu aktrise ait!

2. Saç fırçası

15 Kasım 1898. Saç fırçasının Manhattan'da yaşayan Afrika-Amerikalı Lynda D. Newman tarafından icat edildiği, patentinin alındığı tarih!

O zamana kadar saç fırçasında gerçek hayvan kılı kullanılıyormuş. Newman'ın bu icadı sayesinde sentetik tüyler saç fırçası için bir standart haline gelmiş :)

3. Monopoly

Tamam, her günümüzün bir parçası olmayabilir bu oyun. Ama gençliğimizde maruz kaldığımız, en severek oynadığımız masa oyunlarından biri olduğunu da kabul etmek lazım!

1903'te oyun tasarımcısı Elizabeth Magie tarafından yaratılmış Monopoly. Düşünsenize, 114 yıldır bir kadının kıvrak zekası sayesinde keyifleniyoruz :)

4. Kağıt kahve filtresi

Sabah kahvelerinizin ağzınızda o isli etkiyi bırakmamasını sağlayan o kağıt filtre, yumuşak içimin olmazsa olmazı olan o filtre de bir hanımefendi tarafından icat edilmiş.

Alman ev hanımı Melitta Bentz, 1908'den bu yana filtre kahvenin fikir önderi :)

5. Harry Potter

Hatırlatmamıza gerek var mı bilemedik ama... Yine de ekleyelim listemize :)

J.K. Rowling!

6. Bira!

Çok erkek içkisi sanıyoruz, kesin erkekler icat etmiştir diye düşünüyoruz değil mi? Çok fena yanılmışız!

Ödüllü yazar ve gurme Jane Peyton'ın 2010 yılında yayınlanan araştırmalarına göre birayı da muhtemelen kadınlar icat etmiş. Tarihi milattan önce 5000'li yıllara dayanan bira, Mezopotamya'da kadınların işlettiği tavernalarda servis edilirmiş. Üstelik milattan sonra 8. ve 10. yüzyıllar arasında Avrupa'daki birahaneler de genellikle kadınlar tarafından işletilirmiş :)