Kadınlar Üretiyor, Ürettikçe Güçleniyor!

SADIKOĞLU: “KÖY KADIN KURSLARINA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ”

İskele ve köylerinde bulunan köy kadın kurslarında, kadınlar, el emeği göz nuru eserlerini üretmeye devam ediyor. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da Kıbrıs Kültürüne ışık tutan çok sayıda eserin üretildiği Boğaziçi Köy Kadın Kursunu ziyaret etti. Boğaziçi köyünde yaşayan çok sayıda kadının yoğun ilgi gösterdiği köy kadın kursunda son dönemde yapılanlar hakkında eğitmen İpek Rinter’den bilgi alan Başkan Sadıkoğlu, İskele ve köylerinde üreten kadınların yer aldığı köy kadın kurslarına büyük önem verdiklerini söyledi, İskele Belediyesi olarak desteklerinin süreceğini belirtti.

BAŞKAN SADIKOĞLU BOĞAZİÇİ KÖY KADIN KURSUNU ZİYARET ETTİ

İskele Belediyesi’ne bağlı Boğaziçi Köyü’nde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Boğaziçi Köy Kadın Kursu’nda İpek Rinter öğretmenliğinde eğitimler devam ediyor. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da Lefkara İşi, Lapta İşi, Yağlı boya ve tablo, Mono Nakışı, mozaik ve çok sayıda kategoride eğitim alan kadınları ve kadınların ürettiklerini yerinde görmek için merkezi ziyaret etti. Başkan Sadıkoğlu’na, Boğaziçi Köyü Muhtarı Eniz Akşahin de eşlik etti.

SADIKOĞLU: “KÖY KADIN KURSLARINA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ”

Üreten ve ürettiklerini satarak aile bütçesine katkıda bulunan kadınları her zaman takdir ettiğini ifade eden İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, köy kadın kurslarının önemine dikkat çekti. İskele ve köylerindeki kadınların projelerini desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak her zaman için doğru olanın, güzel olanın ve üreten herkesin yanında olmayı ilke edindiklerini söyledi. Sadıkoğlu, eğitimlerini aralıksız sürdüren kadınları ve eğitmen İpek Rinter’i tebrik etti.