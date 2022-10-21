Kadınlar ve erkekler arasındaki kilo verme farkları incelendi

Avustralya'daki araştırmacılar, iştah bastırıcı ilaçlar verilen aşırı kilolu veya obez erkek ve kadınlar arasındaki kilo farkını incelediler.

Sydney Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, ekip, cinsiyetin kilo vermeyi etkileyip etkilemediğini anlamak için toplam 16.428 kişiyi içeren üç çalışmanın verilerini inceledi.

Daily Mail’in haberinde, sonuçlara göre kadınların vücut ağırlığının yaklaşık beşte biri gitti, ancak aynı ilaçları alan erkekler sadece yüzde 13 kaybetti.

Kadınların daha fazla kilo kaybı olduğunu söyleyen araştırmacılar, bulgularının arkasındaki mekanizmanın belirsiz olduğunu, ancak insanlara kişiselleştirilmiş kilo verme tedavisi vermek için daha fazla çalışılması gerektiğini söyledi.

AYNI DOZLAR VERİLDİ

İngiltere’deki Liverpool Üniversitesi’nde obezite üzerine klinik araştırma başkanı olan ve çalışmaya dahil olmayan Prof. John Wilding, “Kadınların farmakolojik müdahalelere daha fazla tepki vermesinin olası bir açıklaması, genel olarak kadınların erkeklerden daha hafif olması olabilir.”

“Hem erkekler hem de kadınlar aynı dozu aldığından, kadınlar vücut ağırlıklarına göre biraz daha güçlü bir doz alıyor olabilir ve bu nedenle ilaca daha güçlü bir yanıt veriyor olabilirler” dedi.