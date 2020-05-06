Dünya genelinde 1 milyon kişiye buluşan ve yüz binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs ve yol açtığı üst solunum yolları enfeksiyonu Kovid-19 şimdiye kadar sayılı vaka dışında çocuklara ölümcül bir zarar vermedi. Ancak bağışıklık sistemi zayıf olan orta yaşlı ve yaşlı çok sayıda insanın canını aldı ve hala daha ciddi risk oluşturmaya devam ediyor.