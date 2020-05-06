Kadınlar virüse karşı neden daha dayanıklı ?
Dünya genelinde 1 milyon kişiye buluşan ve yüz binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs ve yol açtığı üst solunum yolları enfeksiyonu Kovid-19 şimdiye kadar sayılı vaka dışında çocuklara ölümcül bir zarar vermedi. Ancak bağışıklık sistemi zayıf olan orta yaşlı ve yaşlı çok sayıda insanın canını aldı ve hala daha ciddi risk oluşturmaya devam ediyor.
Tüm dünyada 200 binden fazla kişinin ölümüne yol açan koronavirüs salgınının çıkış noktası olan Çin'de hayatını kaybedenler arasında çok daha fazla erkek olması " Virüse karşı kadınlar erkeklerden neden daha dayanıklı?" sorusunu gündeme getirdi.
06 Mayıs 2020 Çarşamba 16:46
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