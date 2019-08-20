Dünya Sağlık Örgütü’ne göre bir kişinin cinsel yaşamını bir zorlama olmadan, mutlu ve zarar görmeden sürdürebilmesi anlamına gelen cinsel sağlık, Türkiye’de toplumsal tabular nedeniyle çiftler arasında yeterince konuşulmuyor. Psikiyatri Uzmanı Dr. Murat Altın, cinsel isteksizliğin psikolojik ve fizyolojik nedenlerini anlattı.

Uzmanlar, cinsel isteksizliğin arkasında ruhsal nedenlerin yanında fizyolojik sorunlar da olabileceğini vurguladı.