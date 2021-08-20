  • BIST 1.444,630
  • Altın 485,71
  • Dolar 8,4920
  • Euro 9,9000
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAPazarcılar Birliği Asya Bebeğin Tedavisi İçin Bağışta Bulundu

Kadınlarda Miyom Problemine Dikkat!

» »
Kadınlarda Miyom Problemine Dikkat!
Kadınlarda Miyom Problemine Dikkat!

Kadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Kanser Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mert Göl konu hakkında bilgiler verdi. 

Menopoz sonrasında küçülmeye başlayan miyomlar 30 ile 40 yaş arasında erişkin kadınlarda sık olarak rastlanılan rahmin kas tabakasından oluşan selim tümörlerdir. Myomların neden olduğu bilinmemekle birlikte hormonel durumdan etkilenerek büyür. Büyüyen miyomların kötü huylu olma ihtimali açısından takibi çok önemlidir.  

Myomların çoğu herhangi bir belirti vermez. Hasta myomu olduğunu rutin muayene sırasında öğrenir. Şikâyeti olmayan hastalarda rutin kontroller önemlidir.  

Bazen çok ciddi semptomlarla doktora başvuran kadınlarda rahatsız edecek derecede anormal kanama, ağrı, regl dönemlerinde sırt ağrısı, cinsel ilişkide ağrı gibi belirtileri olabilir. Mesane üzerine baskı yaptığında mesanenin tam olarak genişlemesine engel olarak hastalar sık sık tuvalete gider. Makata baskı yaptığında sürekli olarak tuvalet ihtiyacının olduğu hissine kapılacaktır. Rahim iç yüzey kısmında olan miyomlar gebelik oluşmasını engeller. 

Myomlar bir toplu iğne başı büyüklüğünde olacağı gibi 25 cm büyüklüğüne kadar gelişebilir. Kilolu olan hastaların büyümüş myomları fark edilmez. Zayıf hastaların karın alt bölgesinde şişkinlik fark edilir.  

Hastanın şikâyeti günlük hayatını etkiliyorsa ameliyat yöntemi her zaman hastanın yaşı, myomların sayısı, büyüklüğü, yerleşim yeri, şikayetleri ve ilerde gebelik düşünüp düşünmediğine göre karar verilir.  

Günümüzde çok sayıda ve boyut olarak büyük olan myomlara da laparoskopik (kapalı yöntem) cerrahi açık ameliyatlara göre hastanın daha kısa sürede iyileşmesi ve günlük hayatına daha hızlı döner.  

Kapalı myom ameliyatlarında çok küçük kesilerle yapıldığından karın bölgesinde rahatsız edici büyük bir kesi izi olmaz. Kapalı myom ameliyatında daha az kanama ve kesi bölgesinde fıtık olma ihtimali, karın içinde görülen yapışıklıklar daha az olur. 

Daha az ağrı hisseden hastaların İyileşme süresi daha kısa olur. Hastanede kalma süreleri de daha azdır. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meme Kanserinden Korunmak İçin Neler Yapılmalı ?02 Ağustos 2021 Pazartesi 23:00
  • 40 Yaş Üstü Kadınlarda Kasık Ağrısı Ciddiye Alınmalı27 Temmuz 2021 Salı 23:59
  • Koronavirüsten Korunmak İçin Anne Adaylarına 10 Öneri26 Temmuz 2021 Pazartesi 19:30
  • Tüp Bebek Tedavisi Öncesi Vücudu Nasıl Hazırlamalıyız?22 Temmuz 2021 Perşembe 22:08
  • Regl İken Denize Girilir Mi?21 Temmuz 2021 Çarşamba 23:00
  • İlk Kadın Başhekim, İlk Kadın Sancaktar, İlk Kadın Anestezi Uzmanı…18 Temmuz 2021 Pazar 11:45
  • Yaz Aylarında Artan Vajinal Enfeksiyonlara Dikkat16 Temmuz 2021 Cuma 23:30
  • Menopoz Sonrası Kalça Kırığına Dikkat: 'Her 4 Kadından Birini Kaybediyoruz'16 Temmuz 2021 Cuma 23:00
  • Makyaj Tazelemenin Püf Noktaları15 Temmuz 2021 Perşembe 21:00
  • Adet Öncesinde Yaşanan Değişimler Nelerdir?13 Temmuz 2021 Salı 23:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti