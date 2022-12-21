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Kadınlarda mükemmeliyetçilik “baba figürüyle” ilişkili çıktı

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Bir araştırma, kadınlarda zararlı seviyelere varan mükemmeliyetçiliğin, kadınların annelerinden çok babalarıyla olan ilişkilerine bağlı olabileceğini ortaya çıkardı.
Kadınlarda mükemmeliyetçilik “baba figürüyle” ilişkili çıktı

Kanada’daki Britanya Kolombiyası Üniversitesi’nden araştırmacılar, mükemmelliyetçilik ve ebeveynler arasındaki ilişkiye dair yaptıkları çalışmada çarpıcı sonuçlar elde etti.

Erkeklerdeki aynı eğilimlerin de daha çok anneleriyle olan ilişkileriyle bağlantılı olabileceğini bulan ekip, üç tür mükemmeliyetçilik üzerinde çalıştı: kendine yönelik, başkalarına yönelik ve sosyal olarak belirlenen mükemmeliyetçilik (SPP).

DEPRESYON VE ANKSİYETE SEBEBİ

Kendine yönelik mükemmeliyetçilikte, bir kişi kendisinin mükemmelliğini talep ederken diğerlerine yönelik mükemmeliyetçilik, başkalarının mükemmel olmasını gerektiriyor. Sosyal olarak belirlenen mükemmeliyetçilik de (SPP), kişinin, başkalarının kendisinin mükemmel olmasına ihtiyaç duyduğuna olan inancı olarak tanımlanıyor.

Araştırmacılar, özellikle üçüncü türün zararlı olarak görüldüğünü ve pek çok araştırmanın “depresyon, anksiyete, yeme bozuklukları ve kişilerarası sorunlar dahil olmak üzere sayısız olumsuz ruh sağlığı sonucu” oluşturduğunu söyledi.

ERKEKLERDE DE ANNELER ÖN PLANA ÇIKIYOR

Araştırmanın başındaki isim Sabrina Ge, “Sosyal olarak belirlenen mükemmeliyetçiliğe sahip insanlar, başkalarının mükemmel olmalarını talep ettiği bir algıya sahipler” dedi.

Daily Mail’in haberine göre, psikologlar çalışmaları için 456 katılımcıya üç farklı mükemmeliyetçilik düzeylerini değerlendiren bir anket verdi. Anneleri ve babaları için farklı anketler de dolduran katılımcıların sonuçlarına göre, kadınlarda SPP’nin benzersiz bir şekilde baba tarafından aşırı korumacılık ve düşük ilgi düzeyi ile görüldüğünü, ancak annenin aşırı korumacılık veya ilgisi ile alakalı olmadığını buldular.

Ve erkeklerde SPP, annenin aşırı korumacılığı ve düşük ilgisi ile benzersiz bir şekilde ilişkilendirildi.

Araştırmacılar, sonuçların arkasındaki nedenlerin bilinmediğini, ancak bunun, kadınların büyürken babalarına karşı o kadar açık olamamalarından kaynaklanabileceğini söyledi.

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