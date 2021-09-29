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Kadınlarda saç dökülmesini tetikleyen faktörler

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Kadınlarda saç dökülmesini tetikleyen faktörler
Kadınlarda saç dökülmesini tetikleyen faktörler

Kuaförlerde günün yaklaşık olarak 4-5 saatlik diliminin geçirildiği düşünülürse kadınlar için saçları büyük önem taşır. Saçların sağlıklı olarak uzayıp dolgun görünmesi için yapılan bakımlar ile güzel sonuçlar oluşabilir. Fakat günümüzün en büyük sorunlarından olan saç dökülmesi için sadece bakım yapmak yetmiyor. Dr. Levent Acar konu hakkında bilgiler verdi.

Yapılan çalışmalarda ve araştırmalarda kellik sorunu sadece erkeklerde değil kadınlarda da oldukça fazla şekilde yaşanıyor. Saçınızda meydana gelen dökülmeleri engellemek için buna sebep olan belirtileri belirlemeli ve tedavinin başarılı sonuçlar verebilmesi için önlemler alınmalıdır.

Dr. Levent Acar kadınlarda saç dökülmesini şöyle sıraladı;

Dengeli Beslenme

Dengeli ve sağlıklı beslenme, bağışıklığı kuvvetlendirdiği gibi saçlarınızın problemsiz bir şekilde uzaması için de önemli bir rol oynar. Yemek yeme alışkanlıklarınıza mutlak olarak; yoğurt, tarçın, yumurta, balık, mandalina, ıspanak gibi besinleri tüketmelisiniz. Vücudunuz için önemli olan vitaminler saçlarınızı da besleyeceği için vitamin takviyelerinden destek alarak saç sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Hava Almayan Saçlar

Havasız kalan saç derisi belli süre sonra saç dökülmelerine sebep olur. Saçınızı gün içinde havalandırarak saç derisinde biriken kalıntılardan temizleyebilirsiniz.
Saçtan iyi arınmamış saç kremi veya bakım ürünleri belli süre içinde saç derisini çevreleyerek kıl köklerinin nefes alımını engeller. Bu nedenle kullandığınız ürünlerin deriyle bütünleşmesini en aza indirmelisiniz.

Hormon Değişikliği

Hamilelik durumunda yaşanan hormonal değişimler saçları güçlendirirken doğumdan sonra saçlarda dökülmelere neden olabilir. Kullanılan ilaçlar, stres veya östrojen hormonunun yoğun şekilde salgılandığı durumlarda saç dökülmeleri son derece yükseltebilir. Bu tip durumlarda bir hekime başvurarak gerekli önlemler alınarak saç dökülmesi sorunu engellenebilir.

Kansızlık ve Tiroit Sorunu

Tiroit çok veya düşük çalışması saç dökülmelerine sebebiyet verir. Bununla birlikte kan değerinin düşük olması da saçlar için çok büyük risk oluşturur. Sağlık kuruluşunda az miktarda test yaptırarak uzman hekimden doğru bilgiyi alabilir, saçlarınızı sağlığına kavuşturabilirsiniz.

Saçkıran

Saçkıran, tıbbi adıyla alopesi areata en çok karşılaşılan saç derisi rahatsızlıklarındandır. Saç derisinde çevresel olarak ani dökülmelere sebep olur. Sinir, stres veya kişinin ruhsal olarak problem yaşamasıyla ortaya çıkan rahatsızlık, erken teşhis ve tedavi ile önlenebilir.

Saç Toplama

Saçları çok sıkı şekilde topuz yapmak, alın çevresinde kellik oluşmasına sebep olur. Saçı hep aynı yerden ayırmak da belli süre içinde bölgesel saç dökülmesine neden olur. Saçınızın kesim ve modelini değiştirerek bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.

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