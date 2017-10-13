Kadınlardan 'müftü nikahı tasarısı'na karşı eylem

Müftülere nikâh kıyma yetkisi getiren yasa tasarısı, kadın örgütlerinin TBMM bahçesinde düzenledikleri eylemle protesto edildi.

Kadın örgütleri, müftülere nikâh kıyma yetkisi getiren yasa tasarısını protesto etmek için TBMM önünde eylem yapmaları yasaklanınca, meclis bahçesinde eylem yaptılar. Türkiye’nin dört bir yanından gelen kadınlar CHP Gençlik Kolları ve CHP’li vekillerin desteğiyle meclis bahçesine girdi. “Türkiye laiktir, laik kalacaktır. Medeni haklarımızı elimizden alamazsınız” diyen kadınlar, hükümete tasarının meclis gündeminden düşürülmesi çağrısı yaptılar.

Meclis bahçesine girdiklerinde avuç içlerine kırmızı rujlarıyla kalp çizen kadınlar, ellerini havaya kaldırıp hükümete “İmamların da, müftülerin de kıydıkları nikâhı saymıyoruz. Onların nikâh kıymalarını engelleyin” sözleriyle tasarıyı protesto ettiler. CHP Kadın Kolları Başkanı Fatma Köse’nin yanı sıra CHP milletvekilleri Şenal Sarıhan, Barış Yarkadaş ve Veli Ağbaba’nın da aralarında bulunduğu bir grup milletvekili de kadınların meclis bahçesindeki protesto eylemine destek verdi. Eylemde, kadınlar adına konuşmayı CHP Kadın Kolları Başkanı Fatma Köse yaptı. Açıklamaları, kadınların attığı “Hak, hukuk, adalet”, "Çocuk gelin istemiyoruz”, “Türkiye laiktir, laik kalacaktır” sloganlarla desteklenen Fatma Köse, tasarıyı neden kabul etmediklerini şu sözlerle dile getirdi:

“Çünkü bu tasarı kadınların Medeni Kanun’la elde ettiği hakların ortadan kaldırılmasının önünü açıyor. Bu tasarı çocuk yaşta evliliklere imkân sağlıyor. Bu tasarıyla, kimin ne tür nikâh kıydığı tartışması toplumda yeni kutuplaşmalara neden oluyor. Medeni hakların din görevlilerine devredilmesi de laikliğe aykırıdır.”

Köse, Türkiye’de halen kadın ve çocuk cinayetleri gibi birçok sorun varken, yeni tasarının bu sorunların herhangi birini çözmekten uzak olduğunu anlattı. Köse, “Meclis önünde eylem yapmamız engelleniyor ancak biz bu tasarı meclis gündeminden çekilinceye kadar eylemlerimizi sürdürmekten vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

Veli Ağbaba: Çağdışı kanunları TBMM'den geçirmeye çalışıyorlar

Yasa tasarısına karşı çıkan ve kadınların eylemlerini destekleyen CHP’li vekiller de kadınların meclis önünde eylem yapmalarının engellenmesini gündemden düşürmeme kararı aldılar. CHP Genel Başkan Yardımcılarından Veli Ağbaba DW Türkçe’ye bu konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, “Türkiye’de OHAL kullanılarak her türlü hukuksuzluğun önü açılıyor ve insanların en medeni, en demokratik hakları ellerinden alınıyor. Çağdışı kanunları da bu yolla meclisten geçirmeye çalışıyorlar. Biz de kadınlarla birlikte tasarıya karşı her türlü protestoyu yapmaktan geri durmayacağız” dedi. Kadınların eylemine destek veren CHP’li Barış Yarkadaş, müftülere nikah kıyma yetkisi getiren yasa tasarısı için “Hükümetin Medeni Kanun’u tasfiye etme girişimi” diye konuştu. Yarkadaş, tasarıyı meclis gündeminden düşürmek için CHP’nin hükümete baskıyı artıracağını anlatırken “Tasarı, başka sorunları da beraberinde getirecek. Tasarıdan bir sonraki adım da, kadınların boşandıkları zaman hiçbir hak iddia edememeleri olacak” dedi.

Güllü: Bizi yasaklı ilan ettiler

Tasarıya karşı Türkiye genelindeki protesto eylemlerini artırmaya kararlı Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, son dönemde meclise ‘ziyaretçi’ olarak girişi de engellenmeye başlanınca meclis bahçesindeki eyleme katılamadı.

Meclise neden gelemediğini DW Türkçe’ye anlatan Güllü, “Kadın sorunlarını ve hükümetin kadınlarla ilgili planlarını sürekli gündemde tuttuğumuz için bizi yasaklı ilan ettiler. Meclisin içine ziyaretçi olarak bile giremiyoruz. Ama şu unutulmasın ki, biz her türlü engele karşın kadın haklarının yılmaz savunucuları olarak çalışacağız. Kimsenin kadınlara çağdışı uygulamaları dayatmasına izin vermeyeceğiz” dedi. Güllü, müftülere nikâh yetkisi getiren tasarıyla ilgili olarak da “Müftünün tek bir amacı olsun, nikah kıyarken kadınları her konuda yönlendirsin isteniyor. Kadınlar hayattan dışlansın amacı güdülüyor. Kadınların ezilmesinin, aşağılanmasının yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bunları söylemekten çekinmeyeceğiz” diye konuştu.

Muhalefet tamamen karşı

Müftülere nikah kıyma yetkisi de getiren yasa tasarısı TBMM İçişleri Komisyonu’ndan geçti. İl ve ilçe müftülerine nikah kıyma yetkisi veren tasarının gerekçesinde bu yetkiyle amacın “Vatandaşların evlendirme işlemlerini kolaylaştırmak, daha kolay ve seri bir şekilde hizmet alımını sağlamak” olduğu belirtiliyor.

Hükümet, tasarıyı önümüzdeki hafta meclis genel kurulunda görüşmeye hazırlanıyor. Ancak tepkilerden sonra tasarıyla ilgili yeni bir gelişme olacak mı, merak konusu. Tasarıya CHP’nin yanı sıra meclisteki diğer muhalefet partileri HDP ve MHP de karşı çıkıyor. DW Türkçe’ye tasarıyla ilgili bilgi veren MHP’li vekiller tasarıda bir düzenlemeye gidilmesi konusunda hükümetle müzakerelerin sürdürüldüğünü söylüyor. HDP’li vekiller de tasarının gündemden düşmesini isterken, hükümetin muhalefetin ve toplumun sesini dinlemesi gerektiğine vurgu yapıyor.