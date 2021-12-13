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Kadınları ‘inek’ gibi gösteren reklam büyük tepki çekti

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Güney Koreli bir süt şirketi, kadınları ‘sağılacak inek’ olarak gösteren bir reklam yayınladığı için sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.
Kadınları ‘inek’ gibi gösteren reklam büyük tepki çekti

Güney Koreli bir süt şirketi, kadınları ‘sağılacak inek’ olarak gösteren bir reklam yayınladığı için sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

Güney Kore’nin en büyük süt markalarından biri olan Seoul Milk’in 37 saniyelik reklam filminde bir adam ormanda pastoral bir koruya doğru yürürken elinde devasa bir video kamera taşıyor. Bu ormanlık alana geldiğinde, dereden temiz su içen ve tarlada uzanan kadınları gizlice filme alıyor.

KADINLARDAN İNEK GİBİ BAHSEDİLİYOR

Reklam, adamın ormandaki yolunu anlatan şu sözlerle başlıyor: “Sonunda onları doğanın saflığıyla korunduğu el değmemiş bir yerde kameraya almayı başardık.”

Adamın anlatımı şöyle devam ediyor: “Saf doğadan temiz su içiyorlar, çevre dostu organik besleniyorlar ve sakin bir ortamda huzur içinde yaşıyorlar. Onlara temkinli yaklaşmaya çalışacağım” diye devam ediyor.

Film yapımcısı adamın daha sonra yanlışlıkla bir dalı kopardığı reklam filminde çıkan ses kadınları mırıldanan ineklere dönüştürüyor.

Reklam şu sloganla sona eriyor: “Temiz su, organik yem, %100 saf Seul Sütü. Cheongjang’ın hoş doğasındaki organik bir çiftlikten organik süt.”

REKLAM YAYINDAN KALDIRILDI

The Korea Herald’a göre, video ilk olarak 29 Kasım’da Seoul Milk’in resmi YouTube kanalına yüklendi. Reklamın sosyal medyada büyük tepki çekmesi üzerine 8 Aralık’ta kaldırıldı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı “Bir daha asla Seul Sütü içmeyeceğim” derken, bir başkası da “İnsanlar asla sığır olarak tanımlanmamalı ve casus kamera asla reklam malzemesi olarak kullanılamaz.” ifadelerinde bulundu.

KADIN DÜŞMANLIĞIYLA SUÇLANDI

Firma kadın düşmanlığıyla suçlanırken, firma eleştiriler üzerine videoyu yayından kaldırdı.

Reklama tepki gösteren bir Youtube kullanıcısı da “Bu iğrenç reklam nasıl onaylandı? Planlaması ve üretimi hiç düşünülmedi mi?” ifadelerinde bulundu.

Dönen tartışmalara yanıt olarak Seoul Milk, sitesinden bir açıklama yayınlayarak “Süt reklamından rahatsız olan herkesten içtenlikle özür dileriz” dedi. Şirketten yapılan açıklamada, “Bu konuyu yürekten kabul ediyoruz ve bir iç inceleme yapacağız ve gelecekte benzer olayların yaşanmaması için ekstra özen göstereceğiz. Özür dileyerek başımızı öne eğdiğimizi belirtiyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

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