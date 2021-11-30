“Kadınlarımıza Umut Işığı Olalım” projesinin hedefine ulaştı

Alsancak Mare E Monte Yardım Derneği’nin “Kadınlarımıza Umut Işığı Olalım” projesinin hedefine ulaştığı açıklandı.
Kuzey Kıbrıs Turkcell’in dijital sosyal sorumluluk platformu “www.gonuldenbagliyiz.biz” aracılığıyla Girne Alsancak Mare E Monte Yardım Derneği tarafından açılan “Kadınlarımıza Umut Işığı Olalım” projesinde, yapılan bağışlarla Lapta Sağlık Ocağı’na ultrason cihazı alınacağı kaydedildi.
Dernek yetkilileri, Kuzey Kıbrıs Turkcell’e ziyarette bulunarak Genel Müdür Murat Küçüközdemir’e teşekkür plaketi takdim etti.
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