1. Çok büyük jestlerdense, göz kontağı kurmak

Bir kadını etkilemeye çalışırken abartmamak içnin çok fazla neden var. Televizyonda olduğu gibi, bir kadını etkilemek için bir düzine gül, gerçek hayatta pek fazla işe yaramıyor. Öbür yandan, göz kontağı kurmak gerçekten de bir kadının kalbini kazanmanın güçlü ama küçümsenen bir yolu. Küçük, kaçamak bakışlar samimi hissettirir çünkü kimse gözlerinin arkasında bir şey saklayamaz. Kadınlar tarafından sık sık göz kontağı kuran bir adam güvenilir, dürüst ve ilgili olarak görülür. Her çiçek buketi eninde sonunda solar ama gözlerimiz biz yaşadığımız sürece yaşamaya devam eder.