Genetik etkiler

Bilim insanlarının gerçekleştirdiği araştırma, DNA dizilimlerindeki varyasyonların cinsel arzu, uyarılma ve fonksiyon üzerinde etkili olduğunu gösteriyor. Genetik geçmişimizin cazibemizi etkileyeceğini pek düşünmemiş olsak da bu oldukça mümkün. Genlerimiz potansiyel eşimize karşı cinsel çekimimiz üzerinde önemli bir etkiye sahip.