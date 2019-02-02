Kadınların Cinsel Uyarılmasını Etkileyen Bilinçdışı Faktörler
Genetik etkiler
Bilim insanlarının gerçekleştirdiği araştırma, DNA dizilimlerindeki varyasyonların cinsel arzu, uyarılma ve fonksiyon üzerinde etkili olduğunu gösteriyor. Genetik geçmişimizin cazibemizi etkileyeceğini pek düşünmemiş olsak da bu oldukça mümkün. Genlerimiz potansiyel eşimize karşı cinsel çekimimiz üzerinde önemli bir etkiye sahip.
Bilinçdışı faktörler karşımızdakine karşı ilk kıvılcımların oluşmasına ve romantik etkileşimlerin gücünü arttırmasına sebep olabilir. Erkekler de kadınlar da bilinçdışı faktörlerden etkilenir.
02 Şubat 2019 Cumartesi 16:47
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