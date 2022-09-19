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Kadınların en çok cinsel ilişki istediği yaş açıklandı

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Kadınların cinsellik açısından en çok istekli olduğu yaşla ilgili yapılan araştırmada ilginç sonuçlar elde edildi. 
Kadınların en çok cinsel ilişki istediği yaş açıklandı

Cinsellik, insanlığın var olduğu günden bu yana vazgeçilmez olarak görülüyor. Günümüzde hem tıp olanaklarının hem de teknolojinin gelişmesiyle birlikte cinsellik daha rahat konuşulabilen bir konu olsa da cinsellikle ilgili hala bilinmeyen çok sayıda detay var.

KADINLARIN EN ÇOK CİNSELLİK İSTEDİĞİ YAŞ

Araştırmacılar da kadınların en çok cinselliğe ihtiyaç duyduğu yaşı belirlemek adına bir çalışma gerçekleştirdi. Araştırma sonucunda herkes, kadınların cinsellikteki altın çağının 40 yaş ve üzeri çıkmasını beklerken bu sayı 30 yaş bandında çıktı.

CİNSEL UYARILMA AÇISINDAN ALTIN ÇAĞ

Araştırma sonucunun 30 yaş çıkmasının ise nedenleri var. İşte o nedenlerden bazıları: “Bu dönem, cinsel uyarılma ve çekicilik açısından kadınların altın çağıdır. Kadınların cinsel yaşamları çok hareketlidir. Ancak genellikle bu yaşlarda çocuk sahibi olan çiftlerin cinsel yaşamları kısa bir süreliğine sekteye uğrar.

GEBELİK, CİNSEL YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLER

Gebelik planlaması ve doğum sonrasında hem sosyal hem da hormonal bazı değişiklikler cinsel yaşamı olumsuz etkiler. Doğumun gerçekleşmesi çiftlerde genellikle ruhsal çatışmaları alevlendirir. Emzirme döneminde prolaktin hormonunun yüksek olması kadınlarda isteksizliğe yol açar. Kadınlar, hormonal değişikliklere bağlı vajina derisindeki incelemeler yüzünden cinsel birleşme sırasında ağrılar yaşayabilir. Ancak emzirme dönemi bittikten sonra prolaktinin cinsel yaşamdan yeniden zevk almaya başlar.”

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