Kadınların gönüllülük esasıyla RMMO’ya alınması tartışılıyor

Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas kadınların askere alınması konusunda “daha tartışılacak ve netleştirilecek çok şey olduğunu” söylerken Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Aristos Aristotelus, “sansasyon yaratma amaçlı” buldu. Hristodulidis’in ilk Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas ise düşüncenin kendisine ait olmakla birlikte gerekli incelemeler yapılmadan açıklandığını söyledi.

Politis’e konuşan eski Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas, ABD-New Jersey ziyareti sırasında, sivillerin aynı zamanda asker de olabileceğini, bir eczacının hava kuvvetlerinde pilot da olabileceğini sivil/ordu mensuplarının eğitimli olduğunu, bakım-onarım hizmeti verdiğini, iş karşılığı maaş aldıklarını ve her zaman askeri operasyonlara katılmaya hazır olduklarını gördükten sonra, bu fikri Güney Kıbrıs’ın olgu ve olanakları ile uyumladığını söyledi.

Yorgallas Bunun için sadece 20-35 yaş aralığındaki kadınların gönüllülük esasıyla başvurabileceği altyapılar, eğitmenler ve uzan askeri eğitim programları oluşturmak niyetinde olduğunu belirtti. Niyetinin kadınlara belirli süreliğine askerlik yaptırmak değil, gönüllü olarak taktik örgütlü uzman eğitimlere ve savaş alanında hayatta kalmak, askeri savunma, öz savunma teknikleri, kişisel silah kullanma teori ve pratikleri içerecek tatbikatlara katılma fırsatı sağlamak olduğunu anlattı.

“Kadınların gönüllülük esasıyla orduya katılması yeni bir fikir olmadığını, Eskiden beri olduğunu ve tehdit altındaki bir vatanın savunmasının güçlendirilmesinde faydalı olacağını” söyleyen diyen Yorgallas “ancak inceleme ve gerekli uyumlamalar yerine getirilmeden yapılmış bir açıklama olduğu aşikardır. Halen kadınlar için altyapılar mevcuttur ancak, özel ihtiyaçlarına saygı ile kadınlara yönelik malzeme ve tesislere daha çok yatırım yapılması şart” diye ekledi.

Mihalis Yorgallas bu açıklama ile profesyonel askerlik ve RMMO’yu yarı profesyonel bir ordu haline getirme hedefinin değişmediğini de kaydetti.

Haravgi ise, şimdiki Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın, konu daha önce birçok kez konuşulduğu için Hristodulidis’in ilgili açıklamasına şaşırmadığını ancak “önerinin önce toplum içerisinde tartışılması, ardından da Savunma Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılması gerektiğini” söylediğini yazdı.

Habere göre Rum Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Aristos Aristotelus ise Hristodulidis’in açıklamasını “sansasyon yaratma hedefli baştan savma bir eylem” olarak niteledi. Önerinin baştan savma olduğunun, Hristodulidis’in ve Palmas’ın önceki açıklamalarından da bariz olduğuna işaret eden Aristotelus “böyle önerilerde öncelikle ihtiyaçlar, tehditlerin göğüslenmesi ve insan dinamiği sorunu varsa gerçekte ne gerektiğinin ve RMMO’daki kronik sorunların yıllardır çözülememesinin de dikkate alınması gerektiğini” anlattı.

Aristotelus RMMO bünyesindeki Profesyonel Askerlik (SYOP) aracılığıyla kadınların halen RMMO’ya girme imkanına sahip olduğunu, çeşitli sebeplerle genç kadınlarda RMMO’ya toplu bir katılım talebi olmayacağını belirtti. Aristotelus Palmas’ın “araştırma yapılmadı, toplum içerisinde tartışılmadı” açıklamasının kendisini şaşırttığına da dikkat çekti.