Kadınların İşine Yarayacak Vücut Bakım Önerileri

Canlı bir görünüm elde etmek için pahalı güzellik ürünleri kullanmaya gerek yok. En iyi sonucu elde etmenize yardımcı olacak etkili ev bakım önerilerini sizler için paylaşıyoruz.

Tuzlu su çözeltisi yüzünüzdeki şişmeyi azaltmaya ve yüzünüze yeni bir görünüm vermeye yardımcı olur.

Havluyu hazırladığınız tuzlu suya batırın ve 10 dakika boyunca yüzünüze uygulayın.

Dudaklarınızı biraz yağ ve bir diş fırçasıyla daha dolgun ve daha seksi yapın.

Dudaklarınıza şeftali yağı, badem yağı veya herhangi bir kozmetik yağ uygulayın. Ardından yumuşak bir diş fırçası ile hafifçe dudaklarınıza 1 dakika boyunca sürtün.

Parlayan ve nemlendirilmiş cildi elde etmek için zeytinyağı kullanın.

Yüzünüzü zeytinyağıyla masaj yaptığınızda temiz, yumuşak, pürüzsüz bir cilde kavuşursunuz. Yüzünüze zeytinyağını sürün ve yaklaşık 7 dakika boyunca masaj yapın. En iyi sonuçları elde etmek için 4-5 günde bir tekrarlayın.

Bal sivilceleri azaltmaya ve aknelerden arınmaya yardımcı olur.

Akneleriniz üzerine bir miktar bal sürün ve 15 dakika bekletin. Daha sonra ılık suyla yıkayın. Bu yöntem yüzünüzdeki sivilcelerin küçülmesini sağlayarak makyajla kolayca gizleyebilmenize yardımcı olacak.

Yüzünüzdeki sivilceleri azaltmak için göz damlalarını kullanın.

Bu sinir bozucu sivilcelerden kurtulmanın bir başka yolu da göz damlası kullanmak. Bir pamuklu beze göz damlası dökün ve 3-5 dakika boyunca dondurucuya koyun. Daha sonra pamuklu bezi sivilceli bölgeye hafifçe sürün. Sivilceleriniz neredeyse fark edilmeyecek hale gelir.

Doğal ev yapımı makyaj temizleyicisi.

Temiz bir suyun içine zeytinyağı ekleyin ve cam kavanozda güzelce karıştırın. İşte doğal ev yapımı makyaj temizleyiciniz hazır!

Soda ile göz altındaki kötü görüntüden kurtulun

Bir bardak sıcak suya bir çay kaşığı kabartma tozu ekleyin ve iyice karıştırın. Bu karışıma bir pamuk yardımıyla gözlerinizin altına uygulayın. Yaklaşık 10-15 dakika beklettikten sonra yıkayın ve nemlendirici bir krem ​​kullanın. Bu işlemi her gün tekrarlayın!

Sağlıklı ve parlak saçlar için muz maskesi.

Bu maskeyi hazırlamak için ihtiyacınız olan: 1 muz, 1 yumurta, 1 çorba kaşığı bal ve 1/2 bardak koyu bira. Tüm malzemeleri küçük bir kapta birleştirin ve pürüzsüz olana kadar karıştırın. Karışımı saçınıza sürün ve birkaç saat bekletin. Daha sonra ılık suyla yıkayın. Bu maskeyi haftada bir kez kullanın.

Daha uzun kirpikler için hindistancevizi ve lavanta yağı karışımı kullanın.

1/2 çay kaşığı hindistancevizi yağı ile 2-3 damla lavanta yağı ekleyin. Pamuklu bir bez kullanarak, karışımı kirpiklerinize doğru hafifçe uygulayın. Bu uygulamayı en az haftada üç kez tekrarlayın. Kirpikleriniz zamanla daha kalınlaşacak ve daha parlak olacak.