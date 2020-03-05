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Kadınların kapitalist sömürüye başkaldırışı 1857 8 Martında başladı

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Kadınların kapitalist sömürüye başkaldırışı 1857 8 Martında başladı
Kadınların kapitalist sömürüye başkaldırışı 1857 8 Martında başladı

Kadınların kapitalist sömürüye başkaldırışı 1857 8 Martında 18 saatlik insanlık dışı çalışma koşullarına karşılık
10 saatlik işgücü talebiyle başladı.
 

Amerika’daki işçi kadınlar kapitalist düzene karşı direnişe geçtiler.
8 Mart 1886 da tekstil işçisi kadınlar, eşit işe eşit ücret, sendikalaşma ve oy hakkı için direnirken polis terörüyle
karşı karşıya geldiler. Bu direnişte 129 kadın işçi kapalı kalıp çıkamadıkları fabrikadan yangın nedeniyle
hayatlarını kaybettiler.
8 Mart işçi kadınlarımızın emek mücadelesi günüdür.
8 Martın “Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü&quot; olarak kutlanması 1910 yılında Alman işçi hareketi
önderlerinden Clara Zetkin&#39;in önerisi ile 2.enternasyonale bağlı uluslararası kadınlar 2. konferansında karara
bağlandı.
Böylesi bir mücadele geçmişine rağmen kadının ezilmişliğini özel mülkiyetle ve kapitalist üretim tarzıyla
açıklamaktan yoksun olanlar, kadının kurtuluşunu burjuva çerçevede çözecekleri yanılgısına düşerler tıpkı
Kıbrıs sorununun burjuva çerçevede çözüleceği hayalini kuranlar gibi.
Cins olarak ezilmişlik, sınıf olarak ezilmişliğin önüne geçemez. Bu durum kadını sınıf kavgasından uzak tutar.
Kadının ezilmişliği karşı cinsin varlığı ile ilişkilendirilemez.
Kadın sorunun temelinde yatan gerçek, sömürücü, barbar sınıf egemenliğidir.
Kapitalizm kadına tıpkı sınıf kardeşlerine olduğu gibi, baskı, sömürü, sefalet, savaş, yok oluş ve göçler getirdi.
Kadının böylesi bir düzenden hiçbir çıkarı ve beklentisi olamaz. Kadınlar hem ezilen cins hem de ezilen sınıfın
bir parçası olarak emperyalist savaşların sona ereceği, insanca yaşayabilecekleri özgürlüğün ve doğrudan
demokrasinin insanlığa mal edildiği sosyalist bir devrimle özgürleşecektir.
Ve kadın kurtulduğunda insanlık da kurtulacaktır.
Yaşasın sınıf kardeşliği mücadelemiz. Yaşasın Kızıl 8 Martlar.

KSP Merkez Komitesi

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