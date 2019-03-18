Kadınların Mastürbasyon Sırasında Düşlediği 12 Hayal
1. Erkek arkadaşım tam bir seks tanrısı
“Yaklaşık bir aydır görüştüğüm bir sevgilim var, ilişkimiz harika gidiyor. Onu gerçekten çok seksi buluyorum ve kendisi yatakta çok iyi. Yataktayken beni tahrik eden bir sürü şey yapıyor ve ben de mastürbasyon yaparken onları düşünüyorum. Galiba tam olarak istediğim şey bu.”
Her kadını tahrik eden şeyler farklıdır. Belki bir erkeği düşünmek istemeyebilirsiniz. Ne düşüneceğinizi bilememiş olabilirsiniz. İşte size 12 kadının mastürbasyon yaparken düşlediği şeyleri listeledik.
18 Mart 2019 Pazartesi 16:15
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