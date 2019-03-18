1. Erkek arkadaşım tam bir seks tanrısı

“Yaklaşık bir aydır görüştüğüm bir sevgilim var, ilişkimiz harika gidiyor. Onu gerçekten çok seksi buluyorum ve kendisi yatakta çok iyi. Yataktayken beni tahrik eden bir sürü şey yapıyor ve ben de mastürbasyon yaparken onları düşünüyorum. Galiba tam olarak istediğim şey bu.”