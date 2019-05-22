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Kadınların orgazm olamamasının nedeni buymuş

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Kadınların orgazm olamamasının nedeni nedir? Kadınlar erkeklere oranla daha az orgazm olamaktadır! İşte nedeni!
Kadınların orgazm olamamasının nedeni buymuş

Cinselliğin oldukça önemli bir parçası da orgazmdır. Orgazm kadınlara göre çeşitlilik gösteren bir durumdur. Fakat kadınlar erkeklere göre daha az orgazm  olmaktadır. Bu nedenle orgazm olamayan kadınlar  cinsel birliktelik esnasında ufak orgazm takliti yapmaya ihtiyaç duymaktadır. Bunun alt nedenin de ise partnerine yetersiz imajı vermeme durumu yatmaktadır. Orgazm olamamanın pek çok nedeni bulunmaktadır. Biz bugün sizlere kadınların orgazm olamamasının nedenlerini araştırdık. İşte cinsel hayatı olumsuz etkileyen kadınlarda orgazm olamamanın nedenleri!

YETERİ KADAR UYARILMIYORSANIZ... 

Çoğu kadın ne yazık ki partnerinden yeteri kadar haz alamaz. Bu nedenle de bu deneyimi gerçekleştiremez. Bu genellikle partnerlerinin kendilerini yeteri kadar tanımamalarından kaynaklanmaktadır.

KENDİNİZİ KEŞFEDEMEDİYSENİZ... 

Birçok kadın kendini cinsellikte keşfedememiştir. Bu da cinsellikte bu tarz br problemin yaşanmasını normal kılmaktadır. Kadınların kendilerini keşfedebilmeleri için belirli bir zamana ihtiyaç duymaktadır. 

İNANMAMA DURUMU

Orgazm olamamanın en önemli sebeplerinden biri de kişinin aşırı deredece odaklanmasıdır. Kişi çoğu zaman kendini orgazm olmaya odakladığı için istediği sonuca ulaşamamaktadır. Kişinin bu duruma odaklanmaması gerekir. Ne kadar fazla odak yaşarsa o kadar çok hayal kırılıklığı yaşayacağı unutulmamalıdır. 

ACELE ETME DURUMU YAŞIYORSANIZ... 

Cinsellik esnasında partnerin duruma göre aceleci davranması kadını bu durumdan alıkoymasına neden olabilmektedir. 

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