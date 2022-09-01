  • BIST 3.171,21
  • Altın 999.423
  • Dolar 18.1995
  • Euro 18.2403
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAŞahin: Koronavirüse karşı yeni aşı hazır

Kadınların özel bölgelerinin fotoğrafını çeken eski bakan yakalandı

» »
Eski bir bakanın denizde güneşlenen kadınların fotoğraflarını çekmesi infialle karşılandı.
Kadınların özel bölgelerinin fotoğrafını çeken eski bakan yakalandı

Skandal olay Pazar günü Karpaz'da bir otelde gerçekleşti.

Otel sahilinde deniz kenarında güneşlenen bir çok kadının özel bölgelerinin fotoğraflarını çeken 75 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kişi otel müşterileri tarafından fark edildi.

Bazı kadınların fotoğraflarının çekilmesini fark ettikten sonra ilgili kişinin üzerine yürüyüp fotoğraf makinesini elinden aldıkları, yaptıkları incelemede yaklaşık 180 fotoğrafın bulunduğu ortaya çıktı.

Yaşanan kısa bir hengameden sonra fotoğraf çekenin eski bir bakan olduğu ortaya çıktı.

Eski bakan otel yönetimine ve sonra da polise şikayet edildi.

Eski bakanın eşiyle birlikte otelde müşteri olarak kaldığı belirlendi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Son Dakika! Akaryakıtta İndirime Gidiliyor31 Ağustos 2022 Çarşamba 19:50
  • 415 Vaka Var31 Ağustos 2022 Çarşamba 18:28
  • KIB-TEK’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa oldu31 Ağustos 2022 Çarşamba 18:08
  • GÜV. K. K.'dan Sert Açıklama31 Ağustos 2022 Çarşamba 17:51
  • Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, görevinden istifa etti31 Ağustos 2022 Çarşamba 17:40
  • 1 Eylül Dünya Barış Günü, adamıza barış sağlayacak bir geleceğin başlangıcı olsun31 Ağustos 2022 Çarşamba 16:44
  • Belediyelerle ilgili tasarılar bugün de görüşüldü31 Ağustos 2022 Çarşamba 16:23
  • KTSYD eğitim semineri düzenliyor31 Ağustos 2022 Çarşamba 16:16
  • Hasan Küçük: Eğitim alanında reforma ihtiyaç var31 Ağustos 2022 Çarşamba 16:11
  • UBP'de adaylık münhali31 Ağustos 2022 Çarşamba 15:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti