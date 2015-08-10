Kadınların seks hayatı hakkında öğrenmeniz gereken 5 yanlış

Kadınların libidoları tek eşliliğe yatkındır, kadınlar erkekler kadar çok seks düşünmez, kadınlar sadece klitoral orgazm yaşar... Bu maddeleri uzun uzun sıralamak mümkün. Peki ne kadarı doğru?

Belki de kadınların seks hayatı hakkında tüm bildikleniz koskoca yanlışlardan ibaret. İşte beyninizde ampüller yakacak, kadınların cinsel hayatı hakkında doğru bilinen yanlışlar

Kadınlar, tek eşliliğe erkeklere oranla daha yatkındır

Almanya'da 2006 yılında, 2500 çiftin üzerinde bir araştırma yapıldı. Araştırmanın sonucu ise bir genellemeye çürütür nitelikte. Kadınların tek eşli ilişkilerden erkeklerden daha çabuk sıkıldığı belirlendi. 2012 yılında Kanada'da yapılan bir başka araştırmaya göre ise uzun süreli ilişkilerde erkeklerin cinsel isteklerinde bir azalma görülmezken kadınların eşlerine karşı isteklerinde azalma olduğu gözlemlendi. Kıssadan hisse; tek eşlilik erkeklerden çok kadınları rahatsız ediyor!

Kadınlar yaş aldıkça cinsel arzuları azalır

Menopozla birlikte hormonlarda değişiklikler oluşsa da cinsellik sadece hormonlarla açıklanamayacağından, menopozla birlikte seks de biter diyemeyiz. Zira 50 yaş üzerindeki kadınların yüzde 70'inden fazlasının istek azalması dahil, cinsel yaşamları ile ilgili herhangi bir şikayetleri bulunmadığını araştırmalar ortaya koyuyor. Yapılan bir araştırmaya göre kadınlar 30 ve 40'lı yaşlardayken, 20'li yaşlardan daha fazla cinsel istek duyuyor. Kadınlar 40'lı yaşlarında çoklu orgazm yaşayabiliyorlar. Yani kadınlar, olgunluk çağlarında daha mutlu cinsel deneyimler yaşıyorlar.

Kadınlar sadece klitoral orgazm yaşar

Klitorisin uyarılması sekste çok önemli ve birleşme olmaksızın sadece klitorisin uyarılmasıyla da kadınlar orgazma ulaşabilirler. Ancak, kadınlar klitoral orgazmın yanı sıra vajinal orgazm da yaşayabilirler. Tabii bu, öğrenilmesi gereken ve defalarca ilişkiye girerek kazanılabilecek bir tecrübe.

Kadınlar geç uyarılıyor

Kadınların orgazm olmak için erkeklere nazaran daha fazla zamana ihtiyaç duydukları yaygın bir kanı. Gelin görün ki kadınlar mastürbasyon yaparken erkeklerle aynı zaman dilinde orgazm olabiliyorlar. Ayrıca, her iki cinsin de porno izlerken uyarılma süreleri 10 dakika sürüyor. Cinsel ilişkide ise orgazma ulaşma süresi uzayabilyor. Bu fark sadece erkeklerin orgazmına odaklanan, vajinal seksi öncelik haline getiren cinsel kültürden dolayı ön plana çıkıyor.

Kadınlar dokunulmadan uyarılmazlar

Kadınlar görsel uyarılardan çok fazla etkilenirler ama bunun hakkında pek fazla konuşmamayı tercih ederler. Prof. Meredith Chivers kadın ve erkeklerin erotik materyallere verdikleri tepkileri araştırdı ve kadınların erotik görsellere daha fazla tepki verdiğini tespit etti. Araştırmalarda kadınlar pornografik görsellerden hoşlanmadıklarını söyleseler de beyin dalgalarının daha duyarlı olduğu gözlendi.