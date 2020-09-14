Seks hayatında yapılan yanlışlar ilişkiyi tahmin ettiğinizden çok daha fazla etkileyebilir. Yanlış anlaşılmalar partnerinize, size ya tümüyle ilişkiye zarar verebilir. Kadınların seks hayatında sıklıkla yapılan yanlışları sizin için listeledik.

Seks hayatında yapılan yanlışlar ilişkiyi tahmin ettiğinizden çok daha fazla etkileyebilir. Yanlış anlaşılmalar partnerinize, size ya tümüyle ilişkiye zarar verebilir. Kadınların seks hayatında sıklıkla yapılan yanlışları sizin için listeledik.