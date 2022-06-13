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Kadınların vücut ısısının daha yüksek olduğu tespit edildi

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Yapılan bir araştırma, kadınların vücut ısılarının erkeklerinkinden daha yüksek olduğunu ve ateşlerinin 40 dereceye çıkmasının da daha olası olduğunu gösteriyor.
Kadınların vücut ısısının daha yüksek olduğu tespit edildi

İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi Moleküler Biyoloji Laboratuvarı’ndaki araştırmacılar, kadınların beyinlerinin erkeklerden yaklaşık 0,4 C daha sıcak olduğunu buldu.

Daily Mail’in haberine göre, sağlıklı beyin sıcaklığının ilk 4 boyutlu haritasını çıkaran araştırmacılar, ortalama sıcaklığın 38.5 C’den daha yüksek olduğunu buldular. Ancak daha derindeki beyin yapıları sıklıkla 40°C’den daha sıcaktı.

Bu yüksek sıcaklıklar vücudun başka yerlerinde ateş olarak kabul edilirken, araştırmacılar bunun sağlıklı beyin fonksiyonunun bir işareti olabileceğini söylüyorlar.

Sıcaklık ayrıca, özellikle ortalama artışın 0.6 C olduğu derin beyin bölgelerinde, 20 yıl boyunca incelenen katılımcılarda yaşla birlikte arttı.

ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

Araştırmacılar beynin soğuma kapasitesinin yaşla birlikte bozulabileceğini öne sürüyorlar.

Cambridge Üniversitesi grup lideri Dr. John O’Neill, “Bana göre, çalışmamızın en şaşırtıcı bulgusu, sağlıklı insan beyninin, vücudun herhangi bir yerinde ateş olarak teşhis edilebilecek sıcaklıklara ulaşabilmesidir.”

“Bu kadar yüksek sıcaklıklar geçmişte beyin hasarı olan kişilerde ölçülmüştü, ancak yaralanmadan kaynaklandığı varsayılmıştı.”

“Bu günlük varyasyonun uzun vadeli beyin sağlığı ile ilişkili olduğuna inanmak için iyi bir neden var, bunu da araştırmaya devam etmeyi umuyoruz” dedi.

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