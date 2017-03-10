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Kadir Doğulu, Dubai havalimanında gözaltına alındı

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Kadir Doğulu, Dubai havalimanında gözaltına alındı
Bir firmanın davetlisi olarak Dubai'ye giden Kadir Doğulu, burada kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kadir Doğulu, ilk olarak hızlı geçiş çizgisini ihlal ettiği için gözaltına alındı. Kendisine yapılan muamelenin son derece insanlık dışı olduğunu söyleyen Doğulu daha sonra da kimliğini vermeyi kabul etmediği için havalimanında tutuldu ve dört saat boyunca burada kaldı. Doğulu, yaşadıklarını Instagram’ından şöyle anlattı:

“Her şey mükemmeldi. Ta ki Dubai’ye ayak basana kadar. Ben bu kadar kompleksli bir polis takımı yada havaalanı çalışanı görmedim. Sadece fast treck (hızlı geçiş) çizgisinden bir tık dışarı çıktık diye, onunla ilgili memura soru sorduk diye karakolda bekletildik. Fast treck (hızlı geçiş) kartlarımız elimizden alındı. Bize geri verilmedi. Yüzümüze dahi bakılmadı. Aşağılandık. Bir küfür yemediğimiz kaldı. Dubai havalimanındaki polisler bana ilkokul öğretmenimi hatırlatıyor. Konuşma! Gülme! Bakma! Kalkma! İnanılır gibi değilsiniz… 4 saat sonra çıkabildik Dubai Havalanı’nından. Tam 4 saat sonra! Sebebini bilmiyoruz! Kesinlikle bilmiyoruz! Hiçbir şey söylemiyorlar… Sonra gelip özür dilediler bizden.”

Kadir Doğulu bir süre sonra ikinci kez aynı muameleye maruz kaldığını duyurdu:

“Dubai’de ikinci kez gözaltına alındım. Kimliğimi istediler. ‘Yanımda olmayabilir, neden?’ dedim diye. Acı olan beni bir şirket maç izlemem için davet etti. Herhalde havaalanından çıktıktan sonra misafirperverliklerini gösterecekler. Dubai’ye gelmeden önce tekrar tekrar düşünün. İşiniz düşmüyorsa gelmeyin. ”

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