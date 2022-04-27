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Kadir gecesi bu akşam idrak edilecek

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KKTC Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökan İnik, halkın, Müslüman Türk dünyasının ve İslam âleminin Kadir Gecesini kutladı.
Kadir gecesi bu akşam idrak edilecek

Kadir Gecesi bu akşam idrak edilecek.

KKTC Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökan İnik, halkın, Müslüman Türk dünyasının ve İslam âleminin Kadir Gecesini kutladı.

İnik, Kadir Gecesi nedeniyle yayımladığı mesajda, huzur, güven ve barış içinde Ramazan Bayramı’na kavuşmayı, barışın, adaletin, kardeşliğin, hoşgörünün, huzur ve mutluluğun bütün yeryüzünde tesisini ve devamını Yüce Allah’tan niyaz ettiklerini söyledi.

İnik, “Maddî-manevi bütün sıkıntılarımıza, bunalan ruhlarımıza, daralan kalplerimize bu gecenin bir şifa olması duası ile halkımızın, Müslüman Türk dünyasının ve İslam âleminin Kadir Gecesini kutluyorum” dedi.

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