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Kadir gecesinde rakılı fotoğraf paylaşmışlardı; 3 Pegasus çalışanı işten çıkarıldı

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Nakliyat İş Başkanı Küçükosmanoğlu söz konusu görüntülerde yer alan 3 çalışanın işine son verildiğini bildirdi
Kadir gecesinde rakılı fotoğraf paylaşmışlardı; 3 Pegasus çalışanı işten çıkarıldı

Pegasus Hava Yolları'nın bir grup çalışanın rakı masasında fotoğraf çekilerek sosyal medyada "Kadir Gecesi özel" ifadeleriyle paylaşan 3 işçisini işten çıkardığı belirtildi.

Şirketten bugün yapılan açıklamada söz konusu hadiseyle ilgili inceleme başlatıldığı duyurularak "Konunun acilen şirketimizin etik-ahlak kuruluna aktarıldığını, gerekli aksiyonların ivedilikle alınacağını bildirmek isteriz. Kurullarımız, tüm çalışanlarımız için istisnasız uygulanmaktadır" açıklaması yapılmıştı.

Pegasus'ta örgütlü olan Nakliyat İş Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu'nun T24'e verdiği bilgiye göre söz konusu paylaşımda yer alan 3 Pegasus çalışanı işten çıkarıldı.

Pegasus İnsan Kaynakları'ndan ise "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" çerçevesinde konuya ilişkin bilgi verilmesinin söz konusu olmadığı bildirildi.

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