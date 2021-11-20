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Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

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Muğla'da aniden rahatsızlanan Kadir İnanır Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hastaneden yapılan açıklamada, "Kendisinin durumu iyi olup, tetkikleri devam etmektedir, bir müddet daha misafir edeceğiz." denildi.
Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Muğla Ortaca'da bulunan Kadir İnanır aniden rahatsızlandı. Sanatçı, ambulansla Denizli’ye götürüldü.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İnanır, burada yoğun bakıma alındı. Yapılan kontrolde, sanatçının beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirtildi.

İnanır'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı kontrol amaçlı olarak yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

'KENDİSİNİN DURUMU İYİ OLUP, TETKİKLERİ DEVAM ETMEKTEDİR'

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan İnanır'ın durumu ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çok değerli sanatçımız Kadir İnanır’ı Üniversitemiz Hastanesinde misafir ediyoruz. Kendisinin durumu iyi olup, tetkikleri devam etmektedir. Türk sinemasının değerli ismini hekimlerimizin gözetimi altında bir müddet daha misafir edeceğiz."

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