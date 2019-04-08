"Barış olmazsa hiçbir şey olmaz ki..."

Çözüm Süreci'nde Akil İnsanlar Heyeti'nde de yer alan sinema oyuncusu Kadir İnanır, yeni bir çözüm süreci için inancının tam olduğunu söyledi. İnanır, "Bugüne kadar yanılmadım, inşallah yine yanılmam" dedi.

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Kadir İnanır: Türkiye'nin yeniden bir çözüm sürecine gireceğine inanıyorum

"Barış olmazsa hiçbir şey olmaz ki..."

08 Nisan 2019 08:55

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Çözüm Süreci'nde Akil İnsanlar Heyeti'nde de yer alan sinema oyuncusu Kadir İnanır, yeni bir çözüm süreci için inancının tam olduğunu söyledi. İnanır, "Bugüne kadar yanılmadım, inşallah yine yanılmam" dedi.

Hürriyet'ten İpek Özbey'e konuşan İnanır'ın açıklamalarından bir kısım şöyle:

Türkiye geçen hafta yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Sonuçlar beklediğiniz gibi mi?

Kesinlikle. Doğru tahmin ettim.

Seçmenin mesajını nasıl okudunuz?

En önemlisi, halk herkesi barışa, barışmaya davet etti. Gerilim istemiyor. Ekonomik huzur istiyor. Böyle olursa bütün sıkıntıları aşacağız demek istedi. Tabii şunu bilmemiz gerekiyor. Türkiye’nin birinci partisi AKP’dir. Bir şey yapılacaksa onu yanımıza almadan yapamayız.

Kilit kelimeniz ‘barış’...

Barış olmazsa hiçbir şey olmaz ki... Barışın olmadığı yere yatırımcı ve turist gelmez. Barışın olmadığı yerde üretim olmaz. Bütün evler, yuvalar darmadağın olur. İşin, aşın olmadığı yerde cinayetler, boşanmalar başlar. İş bulamayan belki suça karışır, hırsızlık, arsızlık başlar. Yazılı hukuk kuralları bozulur, herkes kendi hukukunu uygulamaya başlar. En fenalarından biri, ülkeden kaçışlar başlar. Şunu söylemek istiyorum: Göreceksiniz bu ülke çok zengin olacak. Ortadoğu’daki bütün enerji kaynakları Türkiye üzerinden geçecek. Geçtiği yerde bölge insanları iş bulacak. Huzur olduğu için yatırım gelecek. Bütün önemli fabrikalar coğrafyanın merkezi diye burayı seçecekler. Kaçanlar geri gelecek. Yurtdışına para kaçıranlar da paralarını geri getirecekler. Git Avrupa’nın şehirlerine, Türkiye’den kaçanlar birbirinin omzuna çarpıyor. Bu ülkeden utanmadan çok para kaçırdılar. Çoğunlukla bu ülkede vergiler dürüstçe ödenmedi. Vergisi ödenmeyen yerde devlet ne yapabilir? Önce vatandaş, vatandaşlık görevini yapacak. Paralarını kaçıranlar geri getirsin. Ayıp, bir tane iş yapıyorum, faturayı kesiyorum, o gün KDV’si kesiliyor. Biz enayi miyiz yani? Paraları yurtdışına kaçırmak ahlaksızlıktır. Vatanını seven adam mücadelesini burada verecek. Kimse ülkesini terk etmesin.

Türkiye’nin yeniden bir çözüm sürecine gireceğini düşünüyor musunuz?

İnanıyorum. Bugüne kadar yanılmadım, inşallah yine yanılmam.