  • BIST 98.979
  • Altın 234,995
  • Dolar 5,6284
  • Euro 6,3196
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Kadir İnanır: Türkiye'nin yeniden bir çözüm sürecine gireceğine inanıyorum

»
"Barış olmazsa hiçbir şey olmaz ki..."
Kadir İnanır: Türkiye'nin yeniden bir çözüm sürecine gireceğine inanıyorum

Çözüm Süreci'nde Akil İnsanlar Heyeti'nde de yer alan sinema oyuncusu Kadir İnanır, yeni bir çözüm süreci için inancının tam olduğunu söyledi. İnanır, "Bugüne kadar yanılmadım, inşallah yine yanılmam" dedi.

Gündem

Kadir İnanır: Türkiye'nin yeniden bir çözüm sürecine gireceğine inanıyorum

"Barış olmazsa hiçbir şey olmaz ki..."

kadir inanır

08 Nisan 2019 08:55

Çözüm Süreci'nde Akil İnsanlar Heyeti'nde de yer alan sinema oyuncusu Kadir İnanır, yeni bir çözüm süreci için inancının tam olduğunu söyledi. İnanır, "Bugüne kadar yanılmadım, inşallah yine yanılmam" dedi.

Hürriyet'ten İpek Özbey'e konuşan İnanır'ın açıklamalarından bir kısım şöyle:

Türkiye geçen hafta yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Sonuçlar beklediğiniz gibi mi?

Kesinlikle. Doğru tahmin ettim.

Seçmenin mesajını nasıl okudunuz?

En önemlisi, halk herkesi barışa, barışmaya davet etti. Gerilim istemiyor. Ekonomik huzur istiyor. Böyle olursa bütün sıkıntıları aşacağız demek istedi. Tabii şunu bilmemiz gerekiyor. Türkiye’nin birinci partisi AKP’dir. Bir şey yapılacaksa onu yanımıza almadan yapamayız.

Kilit kelimeniz ‘barış’...

Barış olmazsa hiçbir şey olmaz ki... Barışın olmadığı yere yatırımcı ve turist gelmez. Barışın olmadığı yerde üretim olmaz. Bütün evler, yuvalar darmadağın olur. İşin, aşın olmadığı yerde cinayetler, boşanmalar başlar. İş bulamayan belki suça karışır, hırsızlık, arsızlık başlar. Yazılı hukuk kuralları bozulur, herkes kendi hukukunu uygulamaya başlar. En fenalarından biri, ülkeden kaçışlar başlar. Şunu söylemek istiyorum: Göreceksiniz bu ülke çok zengin olacak. Ortadoğu’daki bütün enerji kaynakları Türkiye üzerinden geçecek. Geçtiği yerde bölge insanları iş bulacak. Huzur olduğu için yatırım gelecek. Bütün önemli fabrikalar coğrafyanın merkezi diye burayı seçecekler. Kaçanlar geri gelecek. Yurtdışına para kaçıranlar da paralarını geri getirecekler. Git Avrupa’nın şehirlerine, Türkiye’den kaçanlar birbirinin omzuna çarpıyor. Bu ülkeden utanmadan çok para kaçırdılar. Çoğunlukla bu ülkede vergiler dürüstçe ödenmedi. Vergisi ödenmeyen yerde devlet ne yapabilir? Önce vatandaş, vatandaşlık görevini yapacak. Paralarını kaçıranlar geri getirsin. Ayıp, bir tane iş yapıyorum, faturayı kesiyorum, o gün KDV’si kesiliyor. Biz enayi miyiz yani? Paraları yurtdışına kaçırmak ahlaksızlıktır. Vatanını seven adam mücadelesini burada verecek. Kimse ülkesini terk etmesin.

Türkiye’nin yeniden bir çözüm sürecine gireceğini düşünüyor musunuz?

İnanıyorum. Bugüne kadar yanılmadım, inşallah yine yanılmam.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sakarya'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı08 Nisan 2019 Pazartesi 07:29
  • İstanbul'da oyların yeniden sayılmasını isteyen AKP, organize usulsüzlük iddiasına dayanak olarak neleri gösterdi?08 Nisan 2019 Pazartesi 07:28
  • Adım Adım sona doğru... Son dakika: İstanbul seçim sonuçlarında son durum! Sandıkların yüzde 90’ı sayıldı08 Nisan 2019 Pazartesi 00:00
  • Son dakika… Mansur Yavaş, yarın mazbatasını alıyor!07 Nisan 2019 Pazar 23:31
  • İstanbul'da Son Durum 21:55 -Geçersiz oyların %85'i sayıldı!07 Nisan 2019 Pazar 22:29
  • Bursa'da CHP'nin tüm oyların yeniden sayılması için yaptığı itiraz reddedildi07 Nisan 2019 Pazar 22:18
  • İstanbul'da son durum: AKP, oyların tamamının sayımı için YSK'ya başvurdu07 Nisan 2019 Pazar 21:45
  • Flaş İddia: CHP’li Tezcan: Seçmen listelerini topluyorlar, evlere giriyorlar07 Nisan 2019 Pazar 20:42
  • Muazzez Ersoy: Lady Gaga beni taklit ediyor07 Nisan 2019 Pazar 19:46
  • Geçersiz oyların %80,53'ü sayıldı. İmamoğlu önde fark kapanmıyor07 Nisan 2019 Pazar 18:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti