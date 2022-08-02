Kadir Şeker davasında yeni gelişme!

Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan ve kararı Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker'in tahliyesine itiraz reddedildi.



İki yıl önce kadına şiddeti önlemek isterken bir kişinin ölümüne yol açan Kadir Şeker, 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yargıtay cezayı fazla bulduğu için ikinci kez yargılanan Şeker, bu defa 10 yıl 10 ay ceza aldı.

Kadir Şeker, avukatların itirazı üzerine 7 Temmuz'da tahliye edilmişti.

Ancak bu kez hayatını kaybeden Özgür Duran'ın ailesi ve avukatları tahliye kararına itirazda bulundu.

Mahkeme itirazları reddetti, dosyayı, cezanın onaya sunulması için Yargıtay'a gönderdi.