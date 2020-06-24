Kadir Şeker o gün yaşananları bir kez daha hâkim karşısında anlattı: Kadının ağlama seslerine dayanamadım

Konya'da, sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döven Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker (20), bugün 2'nci kez hâkim karşısına çıktı. Şeker, savunmasında yaşananları, "'Eve giderken kadın ağlama seslerini duydum. Kadın, 'Tamam yeter artık' diyerek, ağlıyordu. Kadının ağlama seslerine dayanamadım" şeklinde anlattı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. Duruşma sonrası Konya Baro Başkanı ve Şeker'in avukatı Mustafa Aladağ ile Kadın Meclisleri Platformu temsilcileri Şeker'e destek açıklaması yaptı.

Olay, 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda yaşandı. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe D. evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisini dövmeye başladı. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker de olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran, hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şeker, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

19 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor

Soruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, yargılamanın ömür boyu hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca, 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. İddianame 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, açılan davanın ilk duruşması 28 Nisan günü yapıldı. O tarihte Covid-19 testi pozitif çıkan Şeker, duruşmaya, Ses ve Bilişim Görüntü Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuklu sanık Kadir Şeker, önceki ifadelerini tekrar ettiğini, savunmasını ayrıntılı olarak yüz yüze yapmak istediğini ve tahliyesini talep ettiğini söyledi. Mahkeme, Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İkinci kez hâkim karşısında

Kadir Şeker, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Son HSK Kararnamesi'yle Konya Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atanan Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kadir Erdeo, duruşmada başkan olarak yer aldı.

Kadın Meclisleri Platformu üyeleri ise duruşma öncesi adliye önüne gelip, Kadir Şeker'e destek verdi. Platform adına açıklama yapan Ezgi Çetinkaya, kadına şiddete sessiz kalmayan Kadir Şeker'e adalet istediklerini söyledi.

Kadir Şeker Kadının ağlama seslerine dayanamadım

Duruşmada Şeker, yaşananları şöyle anlattı:

''Eve giderken kadın ağlama seslerini duydum. Kadın, 'Tamam yeter artık' diyerek, ağlıyordu. Kadının ağlama seslerine dayanamadım. Bakmak istedim. Yanlarına doğru gittim. Adam ayakta, kadına sürekli küfürler ediyordu. Adama 'Ne yapıyorsun, gücün kadına mı yetiyor? dedim. 'Karım değil mi, sanane' diyerek, bana küfür etti. Bana parmağındaki alyansı gösterdi. Kadın da bana, 'Bu benim eşim, sen git ablacım' dedi. Bu sırada Özgür, hep bağırıp, küfür ediyordu. Ben olay yerinden, kameriyeden 10-15 metre uzaklaştım. Arkamdan anneme yönelik küfürler etti. 'Seni bulacağım', deyip küfür etti. Ben de 'Beni bulamazsın' dedim.''

"Boğazıma yapıştı, nefesin kesildi, öleceğimi hissettim"

Özgür Duran'ın arkasından geldiğini ifade eden Kadir Şeker, şöyle devam etti:

''Sonra arkamdan gelip, gözüme yumruk attı. Bana sürekli yumruklar atıyordu. Sonra boğazıma yapıştı, nefesim kesildi. Öleceğimi hissettim. Belki beni bırakır diye, cebimden bıçağı çıkardım. Ama ben ona karşılık veremedim. Beni de bırakmadı. Sırt üstü yere düşmüştüm. O da benim üzerimde omuzlarımdaydı. Bir süre sonra kalktım ve olay yerinden ayrıldım. Elimde kan olduğunu gördüm. Kendi elimin kesildiğini zannettim. Daha sonra eve gittim. Teyzem ve kuzenime, akşam polisler beni almaya gelince olayı anlattım. Kesinlikte şahsın yaralandığını fark etmedim. Kendi elim kesildi zannettim. Ben böyle olsun istemedim. Çok üzgünüm. Kesinlikle kötü bir art niyetim yoktu. Sadece kadının iyi olduğunu görmek, öğrenmek istedim''.

"Olay yerine giderken, elimde bıçak yoktu"

Taraf avukatlarının soruları üzerine Kadir Şeker, ''Ben ona tekme atmadım. Ne de o bana tekme attı. Olay yerine giderken, elimde bıçak yoktu. Benim boğazımı sıkınca, nefessiz kalınca beni bırakır, belki gider diye bıçağı çıkardım. Bıçak benim sağ cebimdeydi. İlk yanına gittiğimde aramızda mesafe vardı. Bana orada saldırdı ve küfürler etti'' diye konuştu.

Ayşe D. yaşananları anlattı

Duruşmada, Özgür Duran'ın dövdüğü öne sürülen Ayşe D. de tanık olarak dinlendi. İfadesine, önceki anlatımlarının doğru olduğunu belirterek başlaşan Ayşe D., ''Evde, Özgür'le tartışmıştım. Özgür, omzuma vurup, küfür etti. 'Ben bu evde kalmam' dedim. Önce Özgür evden çıktı. Sonra ben evden çıktım. Sonra yakınlardaki parka gittim, orada ağladım. Bir süre sonra üşüdüm ve Özgür'ü aradım. 5-10 dakika sonra kameriyenin önünden bir abla geçti. Bana, 'Yardıma ihtiyacın var mı?' diye sordu. Ben de 'Yok' dedim. Abla giderken tekrar sordu, o sırada Özgür gelip, o ablaya, 'Sen niye karışıyorsun?' diyerek, bağırmaya başladı. Özgür sürekli kameriyeye saldırıyordu. Ben de ağlıyordum. Özgür o kadar sesli bağırıyordu ki apartmandaki herkes camlara çıktı. Bu sırada ismini sonradan öğrendiğim Kadir yanımıza geldi. Kadir geldiğinde elinde siyah saplı bıçak vardı. Kadir, o an, Özgür ile birlikte olduğumuzu düşünemedi. Kadir, 'Kadını neden rahatsız ediyorsun?' dedi. Özgür de 'Sana ne kadın benim kadınım' deyip, Kadir'e küfür etti. Kadir'le birbirlerine giriştiler. Özgür, elleriyle Kadir'i uzaklaştırmaya çalıştı. Kadir'e vurmaya başladı. Kadir de ona vuruyordu. Ben de 'Ne yapıyorsun?' diye çığlık atıyordum. Bir anda Özgür'ün yere düştüğünü gördüm. Dengesini kaybettiğini zannettim. Özgür yerden kalkıp, bir iki adım atıp tekrar yere düştü. Kadir de bu sırada sırt üstü yerdeydi. Kadir yerden kalkıp, hiçbir şey olmamış gibi, elini kolunu sallaya sallaya yürüyordu. Özgür'ü yerden kaldırmaya çalışırken kan olduğunu fark edip bıçaklandığını anladım. 'Ambulans çağırın', diye çığlık atıyordum. Futbol sahasındaki gençler yardımımıza koştu ve ambulansı aradılar. Kadir normal bir şekilde olay yerinden ayrıldı'' dedi.

"Kadir, bana yardım amacıyla yanımıza geldi"

Vicdanen rahat olduğunu kaydeden Ayşe D., "Kadir, bana yardım amacıyla yanımıza geldi. Kadir'in direkt gelerek, Özgür'ü bıçakladığını söyleyemem. Bana yardım amaçlı geldi. Kadir'in tek hatası, keşke elinde bıçakla yanımıza gelmesiydi. Kadir'i suçlamıyorum ve suçlamak istemiyorum. Ben bıçaklama anını görmedim zaten. Özgür sürekli çocuğa bağırıyordu. İlk Özgür, Kadir'e saldırdı. Kadir'e 'Ben sen git ablam, o benim eşim' dedim. Özgür, Kadir giderken elindeki bıçağı gördü ve yeniden hırçınlaştı. Kadir küfür etmedi. Özgür sürekli Kadir'e yönelik küfürler ediyordu. Kadir'in elinde siyah bir bıçak vardı. Kadir vicdanen rahat edecekse, olay yerine bıçakla geldiğini söylemeli. Benim ifadelerim doğrudur. Ben isteseydim o an Kadir'i kötüleyebilirdim. 'Bana sarkıntılık yaptı, saldırdı' da diyebilirdim. Ben ne gördüysem onu söylüyorum'' diye konuştu.