Kadirağa'ya CIOFF özel hizmet ödülü verildi

2.CIOFF Türkiye hizmet ve başarı ödülleri sahiplerini buldu. Ülkemizi ise aldığı ödülle gururlandıran isim İskele Belediyesi Halk Dansları Yönetmeni, CIOFF KKTC Başkanı Özlem Kadirağa oldu.

ÖZLEM KADİRAĞA, ‘ÖZEL HİZMET ÖDÜLÜ’NE LAYIK GÖRÜLDÜ

2.CIOFF Türkiye hizmet ve başarı ödülleri sahiplerini buldu. Ülkemizi ise aldığı ödülle gururlandıran isim İskele Belediyesi Halk Dansları Yönetmeni, CIOFF KKTC Başkanı Özlem Kadirağa oldu. Kadirağa, KKTC Halk Oyunlarının gelişimine ve ülkenin tanıtımına yapmış olduğu katkıdan dolayı, seçici kurul tarafından ‘Özel Hizmet Ödülü’ne layık görüldü.

Dünyanın en büyük kültür kuruluşu ünvanına sahip, Türkiye ve KKTC de dâhil dünyanın pek çok ülkesinden 125 üyesi bulunan, 350’ye yakın uluslararası festivalde yer alan Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Konseyi’nin (CIOFF) bu yıl 2.’sini düzenlediği Türkiye hizmet ve başarı ödülleri nam-ı diğer CIOFF’un Oscarları, geçtiğimiz Cumartesi gecesi İstanbul, Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde sahiplerini buldu. Törene, özelde İskele’yi, genelde ise KKTC’yi temsilen İskele Belediyesi Halk Dansları Yönetmeni, CIOFF KKTC Başkanı Özlem Kadirağa katıldı.

KADİRAĞA’DAN SADIKOĞLU VE MECLİS ÜYELERİNE TEŞEKKÜR

Gecenin sonunda ödül töreninin en anlamlı ödülü de Özlem Kadirağa’ya taktim edildi. Kadirağa, KKTC Halk Oyunlarının gelişimine ve ülkenin tanıtımına yapmış olduğu katkıdan dolayı, seçici kurul tarafından ‘Özel Hizmet Ödülü’ne layık görüldü İskele Belediyesi Halk Dansları Yönetmeni Kadirağa, törendeki konuşmasında, desteklerinden ötürü, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve meclis üyelerine teşekkür etti.