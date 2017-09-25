 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 104.123
  • Altın 145,964
  • Dolar 3,5138
  • Euro 4,1846
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKASon dakika! Türk jetleri havalandı Irak'ta 3 yeri vurdu

Kadirağa'ya CIOFF özel hizmet ödülü verildi

»
Kadirağa'ya CIOFF özel hizmet ödülü verildi
2.CIOFF Türkiye hizmet ve başarı ödülleri sahiplerini buldu. Ülkemizi ise aldığı ödülle gururlandıran isim İskele Belediyesi Halk Dansları Yönetmeni, CIOFF KKTC Başkanı Özlem Kadirağa oldu.

ÖZLEM KADİRAĞA, ‘ÖZEL HİZMET ÖDÜLÜ’NE LAYIK GÖRÜLDÜ

2.CIOFF Türkiye hizmet ve başarı ödülleri sahiplerini buldu. Ülkemizi ise aldığı ödülle gururlandıran isim İskele Belediyesi Halk Dansları Yönetmeni, CIOFF KKTC Başkanı Özlem Kadirağa oldu. Kadirağa, KKTC Halk Oyunlarının gelişimine ve ülkenin tanıtımına yapmış olduğu katkıdan dolayı, seçici kurul tarafından ‘Özel Hizmet Ödülü’ne layık görüldü.

Dünyanın en büyük kültür kuruluşu ünvanına sahip, Türkiye ve KKTC de dâhil dünyanın pek çok ülkesinden 125 üyesi bulunan, 350’ye yakın uluslararası festivalde yer alan Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Konseyi’nin (CIOFF) bu yıl 2.’sini düzenlediği Türkiye hizmet ve başarı ödülleri nam-ı diğer CIOFF’un Oscarları, geçtiğimiz Cumartesi gecesi İstanbul, Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde sahiplerini buldu. Törene, özelde İskele’yi, genelde ise KKTC’yi temsilen İskele Belediyesi Halk Dansları Yönetmeni, CIOFF KKTC Başkanı Özlem Kadirağa katıldı.

 

KADİRAĞA’DAN SADIKOĞLU VE MECLİS ÜYELERİNE TEŞEKKÜR

Gecenin sonunda ödül töreninin en anlamlı ödülü de Özlem Kadirağa’ya taktim edildi. Kadirağa, KKTC Halk Oyunlarının gelişimine ve ülkenin tanıtımına yapmış olduğu katkıdan dolayı, seçici kurul tarafından ‘Özel Hizmet Ödülü’ne layık görüldü İskele Belediyesi Halk Dansları Yönetmeni Kadirağa, törendeki konuşmasında, desteklerinden ötürü, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve meclis üyelerine teşekkür etti.

2-061.jpg1-067.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Piyanist Tuluyhan Uğurlu Lefkoşa’da Sahne Alacak20 Eylül 2017 Çarşamba 13:03
  • Arman Ratip, 30 Eylül’de Londra’da konser verecek20 Eylül 2017 Çarşamba 12:14
  • Shakespeare’in ünlü “Macbeth” oyunu sahneledi19 Eylül 2017 Salı 15:58
  • 2. Uluslararası Sanat Kolonisi yarın başlıyor19 Eylül 2017 Salı 12:26
  • LBO’dan Frank Sınatra şarkıları konseri19 Eylül 2017 Salı 11:17
  • Emir Ali Başar’ın “Anılarım” adlı kitabı yayımlandı19 Eylül 2017 Salı 11:13
  • “2’nci Abohorlular Buluşması ve Dayanışma Günü” yapıldı18 Eylül 2017 Pazartesi 14:38
  • Trautmann Lefkoşa’da resim sergisi açıyor15 Eylül 2017 Cuma 14:25
  • “Sonare Çoksesli Korosu” seslerini arıyor15 Eylül 2017 Cuma 12:11
  • “4. Klasik Bisikletlerle Güzelyurt Turu ve Kültür Günü” yarın yapılıyor15 Eylül 2017 Cuma 09:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti